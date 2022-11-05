Konya’da feci kaza! Tıra çarptı: Ölü ve yaralılar var

Konya'da seyir halindeki hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam Adana-Aksaray E-90 Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Zengen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E.'nin kullandığı hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halinde olan Y.N. idaresindeki tıra arkadan çarptı.

1 ÖLÜ 7 YARALI

Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Ebucemil olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ve diğer yolcular olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Niğde'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.