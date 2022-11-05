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    • Yaşam
    • 05.11.2022 15:09
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    • 05.11.2022 15:09
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    Konya’da feci kaza! Tıra çarptı: Ölü ve yaralılar var

    Konya’nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası 1 kişi ölürken 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Feci kaza!

    Konya'da seyir halindeki hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

    Kaza, dün akşam Adana-Aksaray E-90 Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Zengen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E.'nin kullandığı hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halinde olan Y.N. idaresindeki tıra arkadan çarptı.

    1 ÖLÜ 7 YARALI
    Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Ebucemil olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ve diğer yolcular olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

    İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Niğde'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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