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    • Yaşam
    • 04.11.2022 16:00
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    • 04.11.2022 16:28
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    Sakarya'da dehşet! "Eşimi nasıl çalıştırırsınız?" diyen şahıs iş yeri bastı

    Sakarya'da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Ayağına takılan elektronik kelepçeyi kıran şüpheli, eski eşinin çalıştığı iş yerini bastı. "Eşimi nasıl çalıştırırsınız?" diyerek dükkanı basan şüpheli iş yeri sahibini ve çalışanı silahla vurdu.

    Eşimi nasıl çalıştırırsınız? baskını!

    Sakarya'da ayağına takılan elektronik kelepçeyi kıran şüpheli, "Eşimi nasıl çalıştırırsınız?" diyerek girdiği dükkanda iş yeri sahibini ve çalışanı silahla yaraladı.

    Olay, Adapazarı ilçesindeki Hilmi Kayın İş Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce boşandığı eşine yaklaşmaması için mahkeme kararıyla ayağına elektronik kelepçe takılan İ.K., kelepçeyi kırarak eski eşinin çalıştığı dükkana gitti.

    "EŞİMİ NASIL ÇALIŞTIRIRSINIZ?" DİYEREK KURŞUN YAĞDIRDI
    "Eşimi nasıl çalıştırırsınız?" diyerek bağırmaya başlayan şahıs, iş yeri sahibi F.Ç. ve çalışan M.Ç.'yi silahla vurarak yaraladı.

    İ.K. taksiye binerek olay yerinden kaçarken, haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

        GÖZALTINA ALINDI
        Kaçan şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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