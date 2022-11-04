Sakarya'da dehşet! "Eşimi nasıl çalıştırırsınız?" diyen şahıs iş yeri bastı

Sakarya'da ayağına takılan elektronik kelepçeyi kıran şüpheli, "Eşimi nasıl çalıştırırsınız?" diyerek girdiği dükkanda iş yeri sahibini ve çalışanı silahla yaraladı.

Olay, Adapazarı ilçesindeki Hilmi Kayın İş Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce boşandığı eşine yaklaşmaması için mahkeme kararıyla ayağına elektronik kelepçe takılan İ.K., kelepçeyi kırarak eski eşinin çalıştığı dükkana gitti.