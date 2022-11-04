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    • Yaşam
    • 04.11.2022 15:09
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    • 04.11.2022 15:09
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    Gemide yangın çıktı: Denize atlayan makinist kayboldu

    Samsun'da Karadeniz açıklarında Marshall Adaları bandıralı kargo gemisinde çıkan yangın sırasında, kıyafetleri alev alınca denize atlayıp, kaybolan makinist 43 yaşındaki Michael Muravyev için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

    Denize atlayan makinist kayboldu

    Samsun açıklarında seyir halinde bulunan kargo gemisinde bulunan yangında denize atlayan makinist, dalgalara kapılarak kayboldu.

    PANİKLE DENİZE ATLADI
    Karadeniz'in yaklaşık 4 mil açığında, 2 Kasım'da saat 22.00 sıralarında Marshall Adaları bandıralı 'Azov Confidence' adlı kargo gemisinde yangın çıktı. Bu sırada Ukrayna uyruklu makinist Michael Muravyev'in kıyafetleri yanmaya başladı. Alevleri söndürmekte başarılı olamayan Muravyev, panikle denize atladı.

    KAYIP MAKİNİSTE ULAŞILMADI
    Gemi kaptanı, dalgalı denizde kaybolan Muravyev için Samsun Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na ihbarda bulundu. Harekete geçen ekipler, arama-kurtarma çalışması başlattı. Havadan helikopter destekli sürdürülen çalışmalarda, kayıp makiniste dair bir ize ulaşılamadı.

    GEMİ LİMANDA BEKLİYOR
    Havadan ve karadan çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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        Haberler Yaşam Gemide yangın çıktı: Denize atlayan makinist kayboldu
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