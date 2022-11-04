Mersin'de kaçakçılara operasyon: Balina kusmuğu ele geçirildi

Mersin'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 103 sikke ve 11 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mezitli ilçesinde tarihi eser satmak için müşteri aradığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.