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    • Yaşam
    • 04.11.2022 13:17
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    • 04.11.2022 13:18
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    Mersin'de kaçakçılara operasyon: Balina kusmuğu ele geçirildi

    Mersin'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 103 sikke, 1 heykel, 4 yüzük, 4 kolye, 2 kemer ile 10 kilo 200 gram "balina kusmuğu" olarak bilinen ambergris ele geçirildi.

    Balina kusmuğu ele geçirildi!

    Mersin'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 103 sikke ve 11 obje ele geçirildi.

    İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mezitli ilçesinde tarihi eser satmak için müşteri aradığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

    BALİNA KUSMUĞU ELE GEÇİRİLDİ
    Adresi tespit edilen şüpheli, ekiplerin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

    Şüphelinin adresinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 103 sikke, 1 heykel, 4 yüzük, 4 kolye, 2 kemer ile 10 kilo 200 gram "balina kusmuğu" olarak bilinen ambergris ele geçirildi.

    Eserler, incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

    Jandarmaya götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

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    Haberler Yaşam Mersin'de kaçakçılara operasyon: Balina kusmuğu ele geçirildi
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