Beyoğlu'nda akrabalar birbirine girdi: 1 ölü 1 yaralı

Beyoğlu'nda, akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

ASTSUBAY YARALANDI

Keçeci Piri Mahallesi Ufuk Sokak'taki evde A.Ç, henüz bilinmeyen nedenle kavga ettiği astsubay kuzeni Mehmet Ç'yi bıçakla yaraladı.

Şüpheli Mehmet Ç'nin silahıyla diğer akrabası Mesut Ç'ye ateş etti.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mesut Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi, Mehmet Ç'yi hastaneye kaldırdı.

Özel Harekat polislerince etkisiz hale getirilen A.Ç. gözaltına alındı.

A.Ç'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürüldü.