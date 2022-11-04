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    • Yaşam
    • 04.11.2022 08:51
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    • 04.11.2022 08:53
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    Beyoğlu'nda akrabalar birbirine girdi: 1 ölü 1 yaralı

    Son dakika haberleri... Beyoğlu’nda, akrabalar arasında kavga çıktı. Silah ve bıçakların çekildiği kavgada 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi yaralandı.

    Beyoğlu karıştı!

    Beyoğlu'nda, akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

    ASTSUBAY YARALANDI
    Keçeci Piri Mahallesi Ufuk Sokak'taki evde A.Ç, henüz bilinmeyen nedenle kavga ettiği astsubay kuzeni Mehmet Ç'yi bıçakla yaraladı.

    Şüpheli Mehmet Ç'nin silahıyla diğer akrabası Mesut Ç'ye ateş etti.

    1 KİŞİ ÖLDÜ
    Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mesut Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi, Mehmet Ç'yi hastaneye kaldırdı.

    Özel Harekat polislerince etkisiz hale getirilen A.Ç. gözaltına alındı.

    A.Ç'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürüldü.

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    Haberler Yaşam Beyoğlu'nda akrabalar birbirine girdi: 1 ölü 1 yaralı
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