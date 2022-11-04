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    • Yaşam
    • 04.11.2022 17:11
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    • 04.11.2022 17:11
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    Antalya'da torbacılara operasyon! Kemer narkoda 10 gözaltı

    Antalya Kemer'de jandarma ekipleri torbacı olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak "Kemer narko" operasyonu düzenledi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

    Torbacılara operasyon! Kemer narkoda 10 gözaltı

    Antalya'nın Kemer ilçesinde, jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Kemer narko' operasyonunda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Göynük Mahallesi ve Çıralı mevkisi ile Kumluca ilçesinde bulunan Olympos mevkisinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Kemer narko' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 23 şüpheliye adli işlem yapılırken, 10 şüpheli ise gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bonzai, skunk, esrar ve metamfetamin gibi uyuşturucu maddeler olmak üzere toplam 688 gram uyuşturucu, 3 kenevir bitkisi, 6 gram kenevir tohumu, 16 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde imalatında kullanılan düzenek ile uyuşturucu içme aparatları ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kemer Adliyesi'ne gönderildi.

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