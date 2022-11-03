Tuzla'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul'un Tuzla'da motosikletin devrilmesi sonucu sürücü feci şekilde can verdi.
Postane Mahallesi, Rauf Orbay Caddesi'nde seyir halinde olan Mustafa D. yönetimindeki 34 EDD 268 plakalı motosiklet, sürüş hakimiyetinin kaybedilmesinden ötürü devrildi. Motosiklet sürücüsü devrilmenin etkisiyle savrularak kaldırıma çarptı.
Kazanın vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine polis 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından olay yerinde hayatını kaybeden Mustafa D.'nin cansız bedeni cenaze nakil aracına konuldu.