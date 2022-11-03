Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 04.11.2022 06:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.11.2022 06:12
    ABONE OL

    Tuzla'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

    Son dakika haberi! Tuzla’da motosiklet sürücüsü henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle motosikletinin sürüş hakimiyetini kaybederek yola devrildi. Motosikletin devrilmesi sonucu sürücü feci şekilde can verdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Tuzla’da feci kaza! Sürücü hayatını kaybetti

    İstanbul'un Tuzla'da motosikletin devrilmesi sonucu sürücü feci şekilde can verdi.



    Postane Mahallesi, Rauf Orbay Caddesi'nde seyir halinde olan Mustafa D. yönetimindeki 34 EDD 268 plakalı motosiklet, sürüş hakimiyetinin kaybedilmesinden ötürü devrildi. Motosiklet sürücüsü devrilmenin etkisiyle savrularak kaldırıma çarptı.



    Kazanın vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine polis 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından olay yerinde hayatını kaybeden Mustafa D.'nin cansız bedeni cenaze nakil aracına konuldu.

        Kaza alanına olay yeri inceleme ekipleri gelirken, bölgede incelemelerde bulundu. Kaza yapan motosiklet çekici tarafından olay yerinden kaldırılarak çekiciye konuldu.

        Kazanın ardından Rauf Orbay Caddesi'nde Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yeni bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’nin ’McKinsey’ ikiyüzlülüğü!
        Haberler Yaşam Tuzla'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
            SON DAKİKA