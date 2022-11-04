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    • Yaşam
    • 04.11.2022 17:09
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    • 04.11.2022 17:09
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    Başını yere çarparak öldü: Yakınları gözyaşlarına boğuldu

    Adana’da kaldırımda yürürken yüzüstü düşen 86 yaşındaki Ömer Bolat, başını yere çarparak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yakınları, Bolat'ın cansız bedeni başında gözyaşı döktü.

    Talihsizliğin böylesi: Yakınları gözyaşlarına boğuldu

    Adana'da kaldırımda yürürken düşerek kafasını yere çarpan yaşlı adam öldü. Yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

    YÜZ ÜSTÜ DÜŞÜP BAŞINI ÇARPTI
    15.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Kozan Yolu Caddesi'nde; kaldırımda yürüyen Ömer Bolat, dengesini kaybedip yere düştü. Bolat'ın yüz üstü düşerek başını yere çarptığını görenler yardım etmek için etrafında toplandı.

    Bolat'ın hareket etmediğinin fark edilmesiyle polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

    GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
    Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, Bolat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi duyduktan sonra olay yerine gelen yakınları da Bolat'ın cansız bedeninin yanında gözyaşı döktü.

        MERAKLILAR POLİSLERİ İZLEDİ
        Meraklı kişiler de çevrede toplanarak polis ekiplerinin inceleme yapmasını izledi.

        Bolat'ın cansız bedeni incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

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