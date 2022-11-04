Başını yere çarparak öldü: Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Adana'da kaldırımda yürürken düşerek kafasını yere çarpan yaşlı adam öldü. Yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.
YÜZ ÜSTÜ DÜŞÜP BAŞINI ÇARPTI
15.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Kozan Yolu Caddesi'nde; kaldırımda yürüyen Ömer Bolat, dengesini kaybedip yere düştü. Bolat'ın yüz üstü düşerek başını yere çarptığını görenler yardım etmek için etrafında toplandı.
Bolat'ın hareket etmediğinin fark edilmesiyle polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, Bolat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi duyduktan sonra olay yerine gelen yakınları da Bolat'ın cansız bedeninin yanında gözyaşı döktü.