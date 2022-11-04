Başını yere çarparak öldü: Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Adana'da kaldırımda yürürken düşerek kafasını yere çarpan yaşlı adam öldü. Yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

YÜZ ÜSTÜ DÜŞÜP BAŞINI ÇARPTI

15.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Kozan Yolu Caddesi'nde; kaldırımda yürüyen Ömer Bolat, dengesini kaybedip yere düştü. Bolat'ın yüz üstü düşerek başını yere çarptığını görenler yardım etmek için etrafında toplandı.