Bilecik'te ev yangını! 1 kişi öldü

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki müstakil evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Büyükyenice köyünde müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Kısa sürede büyüyen yangın evin yan tarafında bulunan samanlık ve ahıra sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, yalnız yaşayan Hüseyin Berber'in (67) cansız bedenini buldu.

Berber'in cenazesi Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.