Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 03.11.2022 09:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.11.2022 09:37
    ABONE OL

    Kar alarmı! Meteoroloji o illeri uyardı | HAVA DURUMU

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden kar uyarısı geldi. Hava sıcaklığı beklenen üstünde seyrederken Meteoroloji soğuk havaların bastıracağını işaret etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada bazı illerde kar ve karla karışık yağmur beklendiği bildirildi. İşte o uyarı ve 5 günlük hava durumu raporu...

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Kar alarmı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar uyarısı yaptı.

    O İLLERDE KAR BEKLENİYOR
    Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Sinop ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin, Ardahan'ın kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in yüksekleri ile Ardahan'ın kuzey çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

    METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN İL İL TAHMİNLERİ
    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde mevsim normallerinin 5-8 derece, diğer yerlerde 2-4 derece üzerinde seyredecek.

        Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, ilk saatlerde Marmara ve Karadeniz kıyılarında, zamanla yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

        Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
        Ankara: Az bulutlu ve açık 19
        İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 21
        İzmir: Az bulutlu ve açık 28
        Adana: Az bulutlu ve açık 27
        Antalya: Az bulutlu ve açık 26
        Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri, akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı 2
        Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 19
        Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12
        Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 22

        DENİZLERDE HAVA
        Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

        KARADENİZ
        Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz yer yer yağmur ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde doğusu 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu akşam saatlerinde 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

        MARMARA
        Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

        EGE
        Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

        AKDENİZ
        Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren geneli güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren geneli güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

        VAN GÖLÜ
        Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, pus anında orta.

        5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 5 günlük hava durumu raporu ise şu şekilde;

        3 Kasım hava durumu

            4 Kasım hava durumu

            5 Kasım hava durumu

            6 Kasım hava durumu
                Ortak yayında duyurdu: Togg, yeni santral ve gaz rezervi...
                Haberler Yaşam Kar alarmı! Meteoroloji o illeri uyardı | HAVA DURUMU
                    SON DAKİKA