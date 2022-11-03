Kar alarmı! Meteoroloji o illeri uyardı | HAVA DURUMU

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz yer yer yağmur ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde doğusu 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu akşam saatlerinde 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.