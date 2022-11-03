Kar alarmı! Meteoroloji o illeri uyardı | HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar uyarısı yaptı.
O İLLERDE KAR BEKLENİYOR
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Sinop ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin, Ardahan'ın kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in yüksekleri ile Ardahan'ın kuzey çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN İL İL TAHMİNLERİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde mevsim normallerinin 5-8 derece, diğer yerlerde 2-4 derece üzerinde seyredecek.