İlk iş gününde 2 bin poundluk vurgun! Beyoğlu'nda pes dedirten olay

Beyoğlu'nda bir adam, otelde işe başladığı ilk gün, yabancı uyruklu müşteriden "oda ücreti" adı altında 2 bin pound para alarak kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.



Olay, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu'nda bulunan bir otelde gerçekleşti. Otel yöneticileri, elemana ihtiyaç duymaları nedeniyle ilan verip çalışma arkadaşı aradı. İnternette bulunan ilanı gören şüpheli şahıs hemen otel yetkililerini arayarak başvuruda bulundu. Görüşme için otele çağırılan şüpheli, deneme süresi ile işe kabul edildi.



KISA SÜRE İÇİNDE OTEL YETKİLİLERİNİN GÜVENİNİ KAZANDI

Çok kısa sürede yetkililerin güvenini kazanan şüpheli şahıs, otelin lobisinde çalışmaya başladı. İşe başladığı gün yetkililerin kısa süreliğine otelden ayrıldığını gören şüpheli, yalnız olduğunu anlayarak lobiye gelen yabancı uyruklu bir müşteriden "oda ücreti" adı altında 2 bin pound para talep etti.