Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 03.11.2022 10:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.11.2022 10:12
    ABONE OL

    3 gündür aranıyordu! Aynur Çiçek erkek arkadaşının evinde ölü bulundu

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis tarafından 3 gündür kayıp olarak aranan Aynur Çiçek erkek arkadaşı Ş.Ç.'nin evinde ölü bulundu. Polis S.Ç'yi gözaltına aldı.

    Erkek arkadaşının evinde ölü bulundu

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis tarafından 3 gündür kayıp olarak aranan Aynur Çiçek (35), bir süredir görüşmediği belirtilen erkek arkadaşı Ş.Ç.'nin evinde ölü bulundu.

    ERKEK ARKADAŞININ EVİNDE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
    Manavgat'ta 31 Ekim günü kaybolan 3 çocuk annesi Aynur Çiçek'in yakınları, kayıp başvurusunda bulunuldu. Yapılan araştırmada Aynur Çiçek'in, kaybolduğu gün, bir süredir görüşmediği belirtilen erkek arkadaşı Ş.Ç. ile birlikte olduğu tespit edildi.

    ÖLÜ BULUNDU
    Dün saat 14.30 sıralarında Ş.Ç.'nin Emek Mahallesi'ndeki evine giden yakınları ile polis ekipleri, zemin katta bulunan dairenin penceresinden baktıklarında bir kadının yerde hareketsiz yattığını gördü.

    Adrese sağlık ekipleri çağırıldı. Kapısı çilingire açtırılarak girilen evde, Aynur Çiçek'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

    2 GÖZALTI
    Aynur Çiçek'in cesedi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri dairenin sahibi ve Ş.Ç.'yi gözaltına aldı.
    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İşkence merkezi yeniden faaliyette!
    Haberler Yaşam 3 gündür aranıyordu! Aynur Çiçek erkek arkadaşının evinde ölü bulundu
        SON DAKİKA