Eşini uykusunda silahla vurarak öldürdü

Kudret K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Çiftin 11 yaşındaki kızının cinayet sırasında evde olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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