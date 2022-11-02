Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 02.11.2022 14:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.11.2022 14:13
    ABONE OL

    Bağcılar'da vahşet: Eşini uykusunda silahla vurarak öldürdü

    Bağcılar'da Faruk K., eşi Kudret K.'yı uyuduğu sırada silahla vurarak öldürdü. Cinayet sonrasında evden ayrılmayan Faruk K. gözaltına alınırken, Kudret K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    Eşini uykusunda öldürdü

    Bağcılar'da bir kadın, kocası tarafından silahla başından vurularak öldürüldü. Katil zanlısı koca gözaltına alındı.

    KANLAR İÇİNDE KALDI
    Saat 08.30 sıralarında Göztepe Mahallesi'nde, Faruk K. (38), elinde silahla eşi Kudret K.(32) uyuduğu sırada bir süre başında bekledi. Faruk K. uyuyan eşinin başına silahla ateş etti. Kudret K. kanlar içinde kalırken, silah sesini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    GÖZALTINA ALINDI
    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kudret K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet sonrası evden ayrılmayan Faruk K. ise gözaltına alındı. Kudret K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

    Çiftin 11 yaşındaki kızının cinayet sırasında evde olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan’dan önemli açıklamalar
    Haberler Yaşam Bağcılar'da vahşet: Eşini uykusunda silahla vurarak öldürdü
        SON DAKİKA