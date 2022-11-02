Bağcılar'da vahşet: Eşini uykusunda silahla vurarak öldürdü

Bağcılar'da bir kadın, kocası tarafından silahla başından vurularak öldürüldü. Katil zanlısı koca gözaltına alındı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Saat 08.30 sıralarında Göztepe Mahallesi'nde, Faruk K. (38), elinde silahla eşi Kudret K.(32) uyuduğu sırada bir süre başında bekledi. Faruk K. uyuyan eşinin başına silahla ateş etti. Kudret K. kanlar içinde kalırken, silah sesini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.