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    • Yaşam
    • 02.11.2022 16:02
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    • 02.11.2022 16:02
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    AY tutulması ne zaman, hangi gün 2022? Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi, saat kaçta? Tutulmanın burçlara etkileri neler?

    2022'nin ikinci ay tutulması için heyecan dorukta. Güneş ve Ay Tutulmaları o yılın kadersel konularını gündeme getirir. Özellikle astrolojik gelişmeleri ilgiyle takip edenler heyecan yaratan ve görsel bir şölen sunan bu doğa olayının ne zaman gerçekleşeceğini, ülkemizden görülüp görülmeyeceğini merak ediyor. Peki, AY tutulması ne zaman, hangi gün? Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi, saat kaçta? Tutulmanın burçlara etkileri neler? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    AY tutulması ne zaman, hangi gün?

    Güneş, Ay ve Dünya'nın peş peşe dizilmesiyle oluşan ay tutulmasının yaşanacağı her zaman ayrı bir heyecan oluyor ve astroloji meraklıları bunu izlemek istiyor. Peki bu doğa olayı Türkiye'den izlenebilecek mi? Diğer bir merak konusu ise burçlara etkisinin neler olacağı oldu. Burçlar bu tutulmadan nasıl etkilenecek? İşte merak edilenler!

    AY TUTULMASI NE ZAMAN?

    2022'nin ikinci ay tutulması 8 Kasım'da öğleden sonra Türkiye saati 14:00'te meydana gelecek.

    Ay tutulması, Avrupa, Afrika ve Asya'dan gözlenebilecek. Ülkemizde maalesef gündüz saatine denk geldiği ve hava aydınlık olacağı için görülemeyecek.

        AY TUTULMASI NEDİR?

        Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir.

        Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür. Güneş, karşı düğüm noktasında veya ona yakın olmalıdır. Bu şartlar altında Dünya'nın gölgesi Ay'a düşer.
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