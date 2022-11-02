AY tutulması ne zaman, hangi gün 2022? Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi, saat kaçta? Tutulmanın burçlara etkileri neler?

Güneş, Ay ve Dünya'nın peş peşe dizilmesiyle oluşan ay tutulmasının yaşanacağı her zaman ayrı bir heyecan oluyor ve astroloji meraklıları bunu izlemek istiyor. Peki bu doğa olayı Türkiye'den izlenebilecek mi? Diğer bir merak konusu ise burçlara etkisinin neler olacağı oldu. Burçlar bu tutulmadan nasıl etkilenecek? İşte merak edilenler!
AY TUTULMASI NE ZAMAN?
2022'nin ikinci ay tutulması 8 Kasım'da öğleden sonra Türkiye saati 14:00'te meydana gelecek.
Ay tutulması, Avrupa, Afrika ve Asya'dan gözlenebilecek. Ülkemizde maalesef gündüz saatine denk geldiği ve hava aydınlık olacağı için görülemeyecek.