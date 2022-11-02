Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan otomobil inşaat alanına düştü! Üçü aynı aileden dört kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar-Şuhut kara yolu Halımoru Köyü yakınlarında, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 20 FT 500 plakalı otomobil yol yapım çalışmasının devam ettiği bölgede bir anda sürücüsünün kontrolünden çıktı.
5 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ
Savrulan araç önce yol kenarındaki trafik tabelalarına çarptı, ardından toprak birikintisini aşıp yaklaşık 5 metre yükseklikten yapımı devam eden köprü inşaatına düştü. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
3'Ü AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bölgeye gelen ekipler taklalar attığı için adeta kağıt gibi ezilen otomobilde yaklaşık yarım saat süren bir çalışmanın ardından Hüseyin A., Deniz Ç., Hasan Ç. ve Emin Ç.'nin cansız bedenlerine ulaştı.