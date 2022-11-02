Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan otomobil inşaat alanına düştü! Üçü aynı aileden dört kişi hayatını kaybetti





5 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Savrulan araç önce yol kenarındaki trafik tabelalarına çarptı, ardından toprak birikintisini aşıp yaklaşık 5 metre yükseklikten yapımı devam eden köprü inşaatına düştü. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.