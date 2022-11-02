Bebeğin kafasını görenler üstün zekalı çıkıyor! Sosyal medyada viral oldu! 10 kişinden 2 tanesi çözdü

Aşağıdaki resme bir göz atın

Bebeğin kafasını görebiliyor musun? Merak etmeyin, pek çoğu bebeğin kafasını bulamadığından yalnız değilsiniz. Aşağıdaki yorumlara bir göz atın.

Bir kullanıcı, "Ama, gerçekten...çocuğun kafası nerede?

Başka bir kullanıcı, "İlk başta bunun bir tür sırt çantası olduğunu düşündüm"

Üçüncü bir kullanıcı, "Biraz zamanımı aldı ama lanet olsun bu çok iyi"

Başka bir kullanıcı, "Babanın başsız olduğunu ve bebeğin aslında bir cüce olduğunu düşünmeyi seviyorum" dedi.