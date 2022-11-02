Bebeğin kafasını görenler üstün zekalı çıkıyor! Sosyal medyada viral oldu! 10 kişinden 2 tanesi çözdü

Kafaları karıştıran optik ilizyon sosyal medyada viral olmuş durumda. Resme bakınca çantalı bir adam mı, büyük bir kafası olan ya da olmayan bebek mi? İşte detaylar
Aşağıdaki resme bir göz atın
Bebeğin kafasını görebiliyor musun? Merak etmeyin, pek çoğu bebeğin kafasını bulamadığından yalnız değilsiniz. Aşağıdaki yorumlara bir göz atın.
Bir kullanıcı, "Ama, gerçekten...çocuğun kafası nerede?
Başka bir kullanıcı, "İlk başta bunun bir tür sırt çantası olduğunu düşündüm"
Üçüncü bir kullanıcı, "Biraz zamanımı aldı ama lanet olsun bu çok iyi"
Başka bir kullanıcı, "Babanın başsız olduğunu ve bebeğin aslında bir cüce olduğunu düşünmeyi seviyorum" dedi.
Bebeğin kafasını şimdi görebiliyor musun?
Değilse, size yardım etmek için buradayız. Resme dikkatlice bakarsanız, adamın kafasının arkasında hafif bir çıkıntı fark edeceksiniz. Çıkıntı bebeğin kafasından başka bir şey değildir.