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    • Yaşam
    • 01.11.2022 15:48
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    • 01.11.2022 15:48
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    Tamamen yanan araçta korkunç manzara: Cesetleri tanınmaz hale geldi

    Afyonkarahisar'da tamamen yanmış halde bulunan otomobilin ön koltuğunda; 2 kişiye ait cansız beden bulundu. Tanınmaz hale gelen cesetlerin Gürsel Coşkun ve kendisi gibi hayvancılık yapan Ramazan Tezcan'a ait olduğu tahmin ediliyor.

    Küle dönen araçta korkunç manzara

    Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yol kenarındaki yanmış otomobilde Gürsel Coşkun (51) ile Ramazan Tezcan'a (28) ait olduğu değerlendirilen tanınmaz halde cesetler bulundu.

    YANMIŞ OTOMOBİLİ GÖRDÜ
    Bolvadin'e bağlı Özburun beldesinde hayvancılık yapan Mikail Coşkun, bu sabah saatlerinde meradaki ahırlarına giderken, yol kenarında yanmış otomobille karşılaştı.

    Tamamen yanan aracın babası Gürsel Coşkun'a ait olduğunu fark eden Mikail Coşkun, ön koltukta iki kişinin yanmış bedeniyle karşılaştı.

    Mikail Coşkun'un ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak cesetler üzerinde, otomobilde ve çevrede inceleme yaptı.

        CEP TELEFONLARI BULUNDU
        Tanınmaz haldeki Gürsel Coşkun ve kendisi gibi hayvancılık yapan Ramazan Tezcan'a ait olabileceği değerlendirilen cesetlerin yanında ise yine bu kişilerin olduğu üzerinde durulan yanmış cep telefonları bulundu.

        Jandarma ve savcılık incelemesinin ardından cesetler, kimlik tespiti ve otopsi için Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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        Haberler Yaşam Tamamen yanan araçta korkunç manzara: Cesetleri tanınmaz hale geldi
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