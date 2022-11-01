Tamamen yanan araçta korkunç manzara: Cesetleri tanınmaz hale geldi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yol kenarındaki yanmış otomobilde Gürsel Coşkun (51) ile Ramazan Tezcan'a (28) ait olduğu değerlendirilen tanınmaz halde cesetler bulundu.
YANMIŞ OTOMOBİLİ GÖRDÜ
Bolvadin'e bağlı Özburun beldesinde hayvancılık yapan Mikail Coşkun, bu sabah saatlerinde meradaki ahırlarına giderken, yol kenarında yanmış otomobille karşılaştı.
Tamamen yanan aracın babası Gürsel Coşkun'a ait olduğunu fark eden Mikail Coşkun, ön koltukta iki kişinin yanmış bedeniyle karşılaştı.
Mikail Coşkun'un ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak cesetler üzerinde, otomobilde ve çevrede inceleme yaptı.