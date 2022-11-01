Tamamen yanan araçta korkunç manzara: Cesetleri tanınmaz hale geldi

CEP TELEFONLARI BULUNDU

Tanınmaz haldeki Gürsel Coşkun ve kendisi gibi hayvancılık yapan Ramazan Tezcan'a ait olabileceği değerlendirilen cesetlerin yanında ise yine bu kişilerin olduğu üzerinde durulan yanmış cep telefonları bulundu.