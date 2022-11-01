Emniyetten 'ADA' projesi: Anında koruyor

Emniyet Genel Müdürlüğü önemli bir projeye daha imza attı.
Başta asayiş, siber, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç ve suçluyla mücadelede önemli başarılara imza atan Türk Polis Teşkilatı, çağın gereklerine göre kendini sürekli yenilemekte. Bunun son örneklerinden biri, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığı'ndan geldi.
'ADA' PROJESİ HAYATA GEÇTİ
Türkiye'deki huzur ortamını bozmayı amaçlayan olası sansasyonel eylemlere izin vermemek için çok önemli bir projeye imza atıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla hayata geçirilen projenin adı "ADA" yani "Acil Durum Alarmı"…
HAKKINDA KORUMA KARARI OLAN ŞAHISLAR KULLANABİLİYOR
ADA uygulaması, hakkında koruma kararı olan şahıslar için geliştirildi. Uygulama, Google Play Store veya Apple Store'dan mobil telefonlara indirilebiliyor. Uygulama ile korunan şahıs, acil durumlarda yani yanında korumasının bulunmadığı ve olası bir tehdit hissettiği anda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla güvenlik birimlerine ulaşabiliyor.