Emniyetten 'ADA' projesi: Anında koruyor

TEK TIKLA KORUMA EKİPLERİ YANINDA

Uygulama kullanıldığında, eş zamanlı olarak kişinin koruma kararı verildiği ilin ve o anda bulunduğu yerin koruma şubesine ve Koruma Dairesi Başkanlığına konumuyla birlikte "yardım çağrısı" düşüyor. Yardım çağrısının ardından olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanıyor.

OLASI TEHDİDE ANINDA MÜDAHALE

Birimler arasındaki koordinasyonun en üst düzeyde kullanıldığı ADA projesi ile Emniyet, hem risk ve tehdit unsuru oluşturabilecek durumların önüne geçebilmeyi hem de olası olaylara en kısa sürede müdahale etmeyi hedefliyor.