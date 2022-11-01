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    • Yaşam
    • 01.11.2022 11:43
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    • 01.11.2022 11:44
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    Emniyetten 'ADA' projesi: Anında koruyor

    Emniyet Genel Müdürlüğü "ADA" (Acil Durum Alarmı) projesini hayata geçirdi. Projeyle korunan şahıslar olası bir tehdit durumunda tek tuşla yardım isteyebiliyor. Polis ekipleri olaya anında müdahale ediyor. İşte ayrıntılar...

    ’ADA’ projesi: Anında koruyor

    Emniyet Genel Müdürlüğü önemli bir projeye daha imza attı.

    Başta asayiş, siber, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç ve suçluyla mücadelede önemli başarılara imza atan Türk Polis Teşkilatı, çağın gereklerine göre kendini sürekli yenilemekte. Bunun son örneklerinden biri, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığı'ndan geldi.

    'ADA' PROJESİ HAYATA GEÇTİ
    Türkiye'deki huzur ortamını bozmayı amaçlayan olası sansasyonel eylemlere izin vermemek için çok önemli bir projeye imza atıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla hayata geçirilen projenin adı "ADA" yani "Acil Durum Alarmı"…

    HAKKINDA KORUMA KARARI OLAN ŞAHISLAR KULLANABİLİYOR
    ADA uygulaması, hakkında koruma kararı olan şahıslar için geliştirildi. Uygulama, Google Play Store veya Apple Store'dan mobil telefonlara indirilebiliyor. Uygulama ile korunan şahıs, acil durumlarda yani yanında korumasının bulunmadığı ve olası bir tehdit hissettiği anda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla güvenlik birimlerine ulaşabiliyor.

        TEK TIKLA KORUMA EKİPLERİ YANINDA
        Uygulama kullanıldığında, eş zamanlı olarak kişinin koruma kararı verildiği ilin ve o anda bulunduğu yerin koruma şubesine ve Koruma Dairesi Başkanlığına konumuyla birlikte "yardım çağrısı" düşüyor. Yardım çağrısının ardından olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanıyor.

        OLASI TEHDİDE ANINDA MÜDAHALE
        Birimler arasındaki koordinasyonun en üst düzeyde kullanıldığı ADA projesi ile Emniyet, hem risk ve tehdit unsuru oluşturabilecek durumların önüne geçebilmeyi hem de olası olaylara en kısa sürede müdahale etmeyi hedefliyor.

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        Yürek Çıkmazı
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