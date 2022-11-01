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    • Yaşam
    • 01.11.2022 17:17
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    • 01.11.2022 17:17
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    Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına operasyon! 33 gözaltı

    Kayseri'de zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 33 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde ve tüfek ile tabanca fişeği ele geçirildi.

    Zehir tacirlerine operasyon!

    Kayseri'de, polisin düzenlediği eş zamanlı baskınlarda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 33 şüpheli yakalandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 33 şüpheli, gözaltına alındı.

    Ev ve araçlarda yapılan aramalarda 150 gram metamfetamin, 293 hap, 11,5 gram bonzai, 5 gram afyon sakızı, 1,20 gram kokain, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tüfek, 3 şarjör, 10 tabanca fişeği ve 4 tüfek kartuşu ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

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    Haberler Yaşam Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına operasyon! 33 gözaltı
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