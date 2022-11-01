Son dakika: İzmir Buca'da evinde çıkan yangında dumandan etkilenen genç hayatını kaybetti

İddiaya göre, Dokuz Eylül Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun olduğu ve özel bir hazır yemek firmasında kurye olarak çalıştığı öğrenilen Muhammed Acem Budak'ın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.