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    • Yaşam
    • 01.11.2022 08:56
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    • 01.11.2022 09:10
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    41 yıl sonra şehitlik unvanı verildi... İkizinden duygulandıran sözler: Bunun gururu çok büyük

    41 yıl sonra şehitlik unvanı verildi... Kırklareli’nde 1981 yılında üzerlerine askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 65 askerden Hikmet Pamuluk’a, 41 yıl sonra şehitlik unvanı verildi. Şehidin ikiz kardeşi Mustafa Pamuluk “O kadar mutlu oldum ki anlatamam. Bunun gururu çok büyük” ifadelerini kullandı.

    41 yıl sonra şehitlik unvanı verildi

    Konyalı Hikmet Pamuluk'a 41 yıl sonra şehitlik unvanı verildi.

    Hikmet Pamuluk 1981'de İstanbul 1'nci Ordu Komutanlığına vatani görevini yaptığı sırada, birliğiyle birlikte, Trakya'da gerçekleştirilen Yıldırım-81 Tatbikatına gitti.

    ÜZERLERİNE UÇAK DÜŞTÜ
    22 Eylül günü, Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Alpullu-Pancarköy mevkiinde öğle yemeği için içtimaya çıktıkları sırada, Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan tatbikata katılan F-5 savaş uçağı, üzerlerine düştü.

    Aralarında Piyade Er Hikmet Pamuk'un da bulunduğu 65 asker şehit oldu.

    Bu kaza Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinin en üzücü kazalarından birisi olarak tarihe geçti.

    MEZAR TAŞINDAKİ ŞEHİT YAZISI, RESMİLEŞTİ
    Konya Büyükşehir Belediyesi Şehit Aileleri ve Gazi İşlemleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 ay önce Hikmet Pamuluk'un Üçler Mezarlığındaki mezarında, 'Şehit' ibaresi yazdığını gördü.

        Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ikizi Mustafa Pamuluk'a ulaşan müdürlük yetkilileri, hikayesini öğrendikten sonra, Milli Savunma Bakanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Şehit Gazi İşlemleri Şube Müdürlüğüne başvurdu. Ardından da Hikmet Pamuluk'un şehitliği resmi olarak kabul edildi.

        KABRİ, ŞEHİT MEZARINA DÖNÜŞTÜRÜLECEK
        Haberi alınca Konya'ya gelen Mustafa Pamuluk, "Ben Van'a, Hikmet Tekirdağ'a gitmişti. Terhis olup dönünce, kardeşimin terhisine 3 gün kala şehit düştüğünü ve buraya getirilip defnedildiğini öğrendim. İki oğlumdan birine, kardeşimin ismini koydum. Yıllar sonra devletimiz beni arayarak bir şehit kardeşi olduğumu söyledi. O kadar mutlu oldum ki anlatamam. Bunun gururu çok büyük" dedi.

        Sabah'ın haberine göre aynı kazada şehit olan Piyade Er Nurettin Çevik'in de 2022'de resmi olarak 'şehit' sayıldığı öğrenildi.

        Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı girişimleri iki şehidin de kabrinin şehit mezarına dönüştürülecek.
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