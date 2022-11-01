41 yıl sonra şehitlik unvanı verildi... İkizinden duygulandıran sözler: Bunun gururu çok büyük

KABRİ, ŞEHİT MEZARINA DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Haberi alınca Konya'ya gelen Mustafa Pamuluk, "Ben Van'a, Hikmet Tekirdağ'a gitmişti. Terhis olup dönünce, kardeşimin terhisine 3 gün kala şehit düştüğünü ve buraya getirilip defnedildiğini öğrendim. İki oğlumdan birine, kardeşimin ismini koydum. Yıllar sonra devletimiz beni arayarak bir şehit kardeşi olduğumu söyledi. O kadar mutlu oldum ki anlatamam. Bunun gururu çok büyük" dedi.