41 yıl sonra şehitlik unvanı verildi... İkizinden duygulandıran sözler: Bunun gururu çok büyük

Konyalı Hikmet Pamuluk'a 41 yıl sonra şehitlik unvanı verildi.
Hikmet Pamuluk 1981'de İstanbul 1'nci Ordu Komutanlığına vatani görevini yaptığı sırada, birliğiyle birlikte, Trakya'da gerçekleştirilen Yıldırım-81 Tatbikatına gitti.
ÜZERLERİNE UÇAK DÜŞTÜ
22 Eylül günü, Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Alpullu-Pancarköy mevkiinde öğle yemeği için içtimaya çıktıkları sırada, Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan tatbikata katılan F-5 savaş uçağı, üzerlerine düştü.
Aralarında Piyade Er Hikmet Pamuk'un da bulunduğu 65 asker şehit oldu.
Bu kaza Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinin en üzücü kazalarından birisi olarak tarihe geçti.
MEZAR TAŞINDAKİ ŞEHİT YAZISI, RESMİLEŞTİ
Konya Büyükşehir Belediyesi Şehit Aileleri ve Gazi İşlemleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 ay önce Hikmet Pamuluk'un Üçler Mezarlığındaki mezarında, 'Şehit' ibaresi yazdığını gördü.