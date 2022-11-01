BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, kıyıları kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere yağmurlu

HAKKÂRİ °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS °C, 11°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 13°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu