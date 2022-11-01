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    • Güncel
    • 01.11.2022 07:12
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    • 01.11.2022 08:09
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    HAVA DURUMU | İstanbul güne yoğun sisle başladı

    Son dakika haberi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları sonrası İstanbul güne yoğun sisle başladı. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, trafiğe çıkan sürücüler yavaş ilerledi. Sisle birlikte Taksim Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edilirken, İstanbul Boğazı'ndaki transit gemi geçişleri de durduruldu. Peki, bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte il il 1 Kasım hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul güne yoğun sisle başladı

    İstanbul güne yoğun sisle başladı. Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Taksim Meydanı'nda gezenler bu anı fotoğraflayarak değerlendirdi.

    İSTANBUL GÜNE YOĞUN SİSLE BAŞLADI | VİDEO İZLE

    Yoğun sis İstanbul'da sabah erken saatlerinde etkisini gösterdi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, trafiğe çıkan sürücüler yavaş ilerledi.

    Sisle birlikte Taksim Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

        Bu anı değerlendiren vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren görülmeye başlayan yoğun sis etkisini sürdürüyor.


        SEFERLER İPTAL EDİLDİ
        Sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edilirken, İstanbul Boğazı'ndaki transit gemi geçişleri de durduruldu. İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis etkisini sürdürüyor. Oluşan sis nedeniyle bazı vapur ve motor seferleri de iptal edildi. Yaşanan iptaller nedeniyle motor seferleri önünde yoğunluk oluştu.

        Şehir Hatları internet sitesinde "Değerli yolcularımız, İstanbul Boğazı' nda yaşanan hava muhalefeti sebebiyle seferlerimizde iptaller ve aksamalar yaşanabilmektedir" denildi. Öte yandan İstanbul Boğazı'ndaki transit gemi geçişleri de durduruldu.

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve İç kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI
        Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR
        Genellikle kuzeyli, zamanla doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
        Yağışların Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde, 1500 m üzeri yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, heyelan, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
        MARMARA
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

        KIRKLARELİ °C, 22°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 22°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
        Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ °C, 20°C
        Parçalı ve az bulutlu

        EGE
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        AFYONKARAHİSAR °C, 17°C
        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 25°C
        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 25°C
        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 25°C
        Az bulutlu ve açık

            AKDENİZ
            Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ADANA °C, 28°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ANTALYA °C, 27°C
            Az bulutlu ve açık

            HATAY °C, 26°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ISPARTA °C, 21°C
            Az bulutlu ve açık

            İÇ ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

            ANKARA °C, 17°C
            Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 18°C
            Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

            KAYSERİ °C, 17°C
            Az bulutlu ve açık

            KONYA °C, 17°C
            Az bulutlu ve açık

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

            BOLU °C, 14°C
            Parçalı bulutlu

            KASTAMONU °C, 15°C
            Parçalı zamanla çok bulutlu, kıyıları kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

            SİNOP °C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

            ZONGULDAK °C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            ARTVİN °C, 11°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

            SAMSUN °C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

            TOKAT °C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

            ERZURUM °C, 10°C
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere yağmurlu

            HAKKÂRİ °C, 15°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

            KARS °C, 11°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            VAN °C, 13°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

            DİYARBAKIR °C, 20°C
            Parçalı ve az bulutlu

            GAZİANTEP °C, 23°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SİİRT °C, 19°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 24°C
            Parçalı ve az bulutlu

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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | İstanbul güne yoğun sisle başladı
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