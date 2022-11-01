BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, kıyıları kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere yağmurlu
HAKKÂRİ °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KARS °C, 11°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 13°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu