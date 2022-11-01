Sanatçı Bilge Ersel dolandırıcıların tuzağına düştü! Yeğenleri soluğu mahkemede aldı: Mallara tedbir konulsu

Dolandırıcılar, artık bir 'alo' kadar yakındı! Uyarılara aldırmayan binlerce insan, kendini savcı ve polis olarak tanıtan sahtekarlara kandı! Kurban kimi zaman sosyolog, kimi zaman bakan, kimi zaman mühendis, kimi zaman da finansçıydı! Son olay İstanbul'da yaşandı. 85 yaşındaki Bilge Ersel bir dönemin ünlü sanatçısıydı. Uzun yıllar Etiler'de bir bakım evinde kaldı.