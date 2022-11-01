Sanatçı Bilge Ersel dolandırıcıların tuzağına düştü! Yeğenleri soluğu mahkemede aldı: Mallara tedbir konulsu

Dolandırıcılar, artık bir 'alo' kadar yakındı! Uyarılara aldırmayan binlerce insan, kendini savcı ve polis olarak tanıtan sahtekarlara kandı! Kurban kimi zaman sosyolog, kimi zaman bakan, kimi zaman mühendis, kimi zaman da finansçıydı! Son olay İstanbul'da yaşandı. 85 yaşındaki Bilge Ersel bir dönemin ünlü sanatçısıydı. Uzun yıllar Etiler'de bir bakım evinde kaldı.
HESABINI BOŞALTTI
Ailesinden ve profesör ablasından kalan yüklü gayrimenkullerin de hissedarıydı! Beşiktaş'ta 3, Kadıköy'de 2, Mersin'de 1 adet gayrimenkulde payı olan Ersel, dolandırıcıların ağına takıldı! Sahtekarlar, 2 milyon lira değerinde serveti bulunan sanatçıyı arayarak kendilerini polis olarak tanıttı. Adının terör operasyonuna karışmasından endişe eden sanatçı, temmuz ayında servetini aniden elden çıkartmaya başladı.
Beşiktaş'taki bir gayrimenkulünü değerinin çok altında sattı. Ardından banka hesabındaki 1 milyon doları boşalttı! Görevlilerin uyarısına rağmen tüm parayı kapıda bekleyen şahsa teslim ederek soluğu kaldığı huzurevinde aldı. İhbar sonrası iki yeğeni, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kapısını çaldı. Teyzelerine vasi atanması ve tüm gayrimenkullerine tedbir konulması için başvuru yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da dolandırıcıların yakalanması için soruşturma başlattı.