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    • Yaşam
    • 01.11.2022 06:21
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    • 01.11.2022 06:21
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    77 düzensiz göçmen İzmir açıklarında kurtarıldı

    Son dakika haberi! İzmir'in Seferihisar, Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    77 düzensiz göçmen kurtarıldı

    İzmir'in Seferihisar, Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında lastik bot ve can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik botları, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 62 düzensiz göçmeni kurtardı.

    Çeşme ilçesi açıklarında da içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

    Ekipler, lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

    Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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    Haberler Yaşam 77 düzensiz göçmen İzmir açıklarında kurtarıldı
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