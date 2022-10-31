Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir soğuk hava deposunda çıkan yangın sonucu 3 işçi hastaneye kaldırıldı





Alınan bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında Ağaköy'de özel bir soğuk hava deposunda işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüdü ve fabrikayı da sardı. Yangına ilk müdahaleyi işçiler ve bölge sakinleri yaptı.