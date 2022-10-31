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    • Yaşam
    • 01.11.2022 01:21
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    • 01.11.2022 01:21
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    Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir soğuk hava deposunda çıkan yangın sonucu 3 işçi hastaneye kaldırıldı

    Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir soğuk hava deposunda çıkan yangın büyük korkuya neden oldu. Yangın sonucu 3 işçi ambulansla hastaneye kaldırılırken, çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

    Bursa’da korkutan yangın!

    Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir soğuk hava deposunda çıkan yangın korku dolu anlar yaşatıyor. Yangında 3 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Söndürme çalışmaları sürüyor.



    Alınan bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında Ağaköy'de özel bir soğuk hava deposunda işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

    Yangın kısa sürede büyüdü ve fabrikayı da sardı. Yangına ilk müdahaleyi işçiler ve bölge sakinleri yaptı.



    Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler de ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Fabrikadan gökyüzüne yükselen alevler ilçenin bir çok noktasından görülüyor.

    İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, olay yerine gelen ambulanslarla yangından etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

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    Haberler Yaşam Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir soğuk hava deposunda çıkan yangın sonucu 3 işçi hastaneye kaldırıldı
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