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    Ömürlük ha'tır'a! TIR'ın altında kalan otomobilden yara almadan kurtuldu

    İstanbul’da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, otomobilin üstüne devrildi. Kazadan mucizevi şekilde yara almadan kurtarılan otomobil sürücüsü, “Bu anı ömrümün sonuna kaar unutmam” dedi...

    Ömürlük ha’tır’a

    Kaza dün saat 11.00 sıralarında Bakırköy Rauf Orbay Caddesi Yeşilköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 59 AB 925 plakalı TIR şoförü S.Ö., ilerlerken dorse üst geçide çarptı. Kaza sonrası TIR dorse ile beraber sola devrildi. Bu sırada sol şeritten giden S.S.D.'nin kullandığı 34 VY 4343 plakalı otomobil, boş dorsenin altında kaldı. Ezilen otomobilin sürücüsü S.S.D., kırılan camdan dışarı çıktı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Otomobil sürücüsü, "Hala yaşananlara inanamıyorum. Bu olayı yaşadığım sürece hatırlayacağım" dedi. Kaza nedeniyle Yeşilköy istikametine doğru trafik durdu. Olay yerine 2 vinç gönderildi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmanın ardından yol trafiğe açıldı.



    Polis, olayla ilgili yaptığı ilk incelemedi, TIR'ın aşırı hız nedeniyle virajı alamadığını belirledi. TIR şoförü hakkında işlem başlatıldı.

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