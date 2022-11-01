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    • Yaşam
    • 01.11.2022 17:20
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    • 01.11.2022 17:20
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    Kamyon çarptığı elektrikli bisiklete çarptı: 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

    Osmaniye'de seyir halindeki kamyonun elektrikli motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken eşi ağır yaralandı. Kamyon sürücüsü olay yerinde gözaltına alındı.

    Kamyon elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

    Osmaniye'de kamyonun çarptığı elektrikli bisikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

    YOLA SAVRULDULAR
    Musa Şahin Bulvarı Küçük Sanayi Sitesi civarında, sürücüsü öğrenilemeyen 41 V 1188 plakalı kamyon seyir halindeyken Mehmet B.'nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle elektrikli bisiklet sürücüsü Mehmet B. ile yanında yolcu olarak bulunan eşi Safiye B. yola savruldu.

    OLAY YERİNDE ÖLDÜ
    Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Safiye B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

    Sürücü Mehmet B. ise olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    GÖZALTINA ALINDI
    Kamyon sürücüsü olay yerinde gözaltına alınırken Safiye B.'nin cansız bedeni de savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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    Haberler Yaşam Kamyon çarptığı elektrikli bisiklete çarptı: 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
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