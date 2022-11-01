Sana aynısını yapsalar nasıl olur? Sakarya Sapanca'da sokak köpeğini otomobiliyle ezdi

Ş.A. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne çağırıldı. Ş.A. ifadesinde kapı açıldığında köpeği fark etmediğini, dışarıdan gelen ses üzerine araçtan inerek baktığında aracın yan tarafında yatan köpeği gördüğünü, herhangi bir kıvranma görmediği için yoluna devam ettiğini söyledi. Ş.A. hakkında idari işlem başlatıldı.