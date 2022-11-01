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    • Yaşam
    • 01.11.2022 19:08
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    • 01.11.2022 19:16
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    Sana aynısını yapsalar nasıl olur? Sakarya Sapanca'da sokak köpeğini otomobiliyle ezdi

    Sakarya Sapanca'da kaydedilen görüntülerden sonra insan "sana aynısını yapsalar nasıl olur" diye soramadan edemiyor. Sakarya Sapanca'da evinin bulunduğu siteden çıkan Ş.A. kapının önünde yatan sokak köpeğini otomobiliyle ezdi. Yaralanan köpek Ankara'ya götürülerek tedavi altına alındı. Sürücü klasik olarak "köpeği görmedim" dedi o anlar güvenlik kamerasına yansırken Ş.A. hakkında idari işlem başlatıldı.

    DHA
    Aracıyla sokak köpeğini ezdi! O anlar kamerada

    Olay önceki gün, Sapanca Gazipaşa Mahallesi'ndeki bir sitenin önünde meydana geldi. Evinin bulunduğu siteden otomobili ile çıkan Ş.A., otomatik kapının açılmasıyla hareket ederken, kapının önünde yatan köpeği ezdi.

    Sürücü, köpeğin sesini duyarak dışarı çıkarken, yerde yatan köpeği gördükten sonra aracına binerek gitti. Site sakinlerinin haber vermesi üzerine bacaklarından yaralanan köpeğin tedavisi için harekete geçildi.

    Paw Guards (Pati Koruyucuları) ekibi, Ankara'dan gelerek Sapanca'dan köpeği alıp götürdü. Ankara'ya götürülen köpek, tedavi altına alındı.

        Otomobilin köpeği ezdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada yayınlanırken, kurumlara şikayette bulunuldu. Sakarya Emniyet Müdürlüğü şikayet üzerine soruşturma başlattı.

        Ş.A. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne çağırıldı. Ş.A. ifadesinde kapı açıldığında köpeği fark etmediğini, dışarıdan gelen ses üzerine araçtan inerek baktığında aracın yan tarafında yatan köpeği gördüğünü, herhangi bir kıvranma görmediği için yoluna devam ettiğini söyledi. Ş.A. hakkında idari işlem başlatıldı.

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        Yürek Çıkmazı
        Haberler Yaşam Sana aynısını yapsalar nasıl olur? Sakarya Sapanca'da sokak köpeğini otomobiliyle ezdi
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