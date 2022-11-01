Sana aynısını yapsalar nasıl olur? Sakarya Sapanca'da sokak köpeğini otomobiliyle ezdi

Olay önceki gün, Sapanca Gazipaşa Mahallesi'ndeki bir sitenin önünde meydana geldi. Evinin bulunduğu siteden otomobili ile çıkan Ş.A., otomatik kapının açılmasıyla hareket ederken, kapının önünde yatan köpeği ezdi.
Sürücü, köpeğin sesini duyarak dışarı çıkarken, yerde yatan köpeği gördükten sonra aracına binerek gitti. Site sakinlerinin haber vermesi üzerine bacaklarından yaralanan köpeğin tedavisi için harekete geçildi.
Paw Guards (Pati Koruyucuları) ekibi, Ankara'dan gelerek Sapanca'dan köpeği alıp götürdü. Ankara'ya götürülen köpek, tedavi altına alındı.