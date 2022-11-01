İnce operasyon! Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ortaya çıkardığı 50 milyon liralık vurgunu yapan Mustafa İnce yakalandı





KAPIYI AÇTI VE...

Polis, Gaziantep kırsalında bir evde saklandığı tespit edilen İnce'yi yakalamak için operasyon kararı aldı. Kapıyı açan İnce, karşısında polisleri görünce kaçmaya çalıştı. Polisin havaya ateş açması üzerine teslim olan İnce'nin ilk sözü, "Pişmanım" oldu. Estetik ameliyat ve botoks ile adeta başka birine dönüşen İnce'nin Gaziantep'i terk etmemesi şaşkınlığa neden oldu.

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