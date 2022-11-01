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    İnce operasyon! Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ortaya çıkardığı 50 milyon liralık vurgunu yapan Mustafa İnce yakalandı

    Müge Anlı’nın ortaya çıkardığı 50 milyon liralık vurguna imza atan Mustafa İnce, Gaziantep’te yakalandı. Estetik ameliyatlarla farklı birine dönen İnce, kapıyı açana kadar polisin geldiğini anlamadı...

    İnce operasyon

    ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen 50 milyonluk vurgunda önemli bir gelişme yaşandı. "Yağ satarım, bal satarım" diyerek tanıştığı onlarca kişiyi dolandıran Mustafa İnce için artık zor günler başladı.



    KAPIYI AÇTI VE...
    Polis, Gaziantep kırsalında bir evde saklandığı tespit edilen İnce'yi yakalamak için operasyon kararı aldı. Kapıyı açan İnce, karşısında polisleri görünce kaçmaya çalıştı. Polisin havaya ateş açması üzerine teslim olan İnce'nin ilk sözü, "Pişmanım" oldu. Estetik ameliyat ve botoks ile adeta başka birine dönüşen İnce'nin Gaziantep'i terk etmemesi şaşkınlığa neden oldu.

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    Yürek Çıkmazı
    Haberler Yaşam İnce operasyon! Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ortaya çıkardığı 50 milyon liralık vurgunu yapan Mustafa İnce yakalandı
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