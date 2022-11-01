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    Çoban yıldızı! İki akademisyen çobanlık üzerine yazdığı kitabı çobanlara dağıttı

    İki akademisyen, çobanlığın kitabını yazdı. Yozgat’taki hayvan yetiştiricilerine dağıttı. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 1 Kasım TAKVİM Gazetesi haberleri...

    Çoban yıldızı

    Çobansın dediler, kız vermediler sözü tarihe karıştı! Yıldızı parlayan meslekte, maaş 10 bin lirayı aştı. Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Orhan Ermetin ve Konya Gıda Tarım Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü'nden Prof. Dr. Mevlüt Mülayim, kolları sıvadı. Çobanlığın kitabını yazdı! Çoban eğitimi ve mera yönetiminin birlikte ele alındığı kitabı, dün hayvan yetiştiricilere dağıttı. 10 yıldır çobanlık yapan Resul Karaca "Çobanlığın birçok özelliğini biliyoruz ama hocamızın kitabından da yaralanacağız. Eksiklerimizi tamamlayacağız ve bilmediğimiz bilgileri öğreneceğiz. Çobanlığı daha sağlıklı ve daha verimli bir hale getirmek için çalışacağız" ifadesini kullandı.



    BİR TIK ABARTTI
    Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, sosyal medya devi Twitter satın aldı. Şirketin 4 üst düzey yöneticisini işten attı! Twitter'da tarihi değişiklikler yapmak için kolları sıvadı. Önce sahte hesapları tek tek sileceğini açıkladı. Son olarak da mavi tikli kullanıcılardan aylık ücret alınacağını paylaştı. Musk'ın planına göre mavi tikli kullanıcılardan aylık 20 dolar alınacak. Mavi tik edinmek için de abone olmak şart koşulacak.



    PİSİ PİSİNNE!
    Ankara'da avukat Hasan Basri Korukoğlu'nun 15 yaşındaki kedisi Şeri, rahatsızlandı. 7 Ekim'de sırtındaki kitle nedeniyle ameliyata alındı. Ancak operasyondan sonra bir türlü toparlanamadı. Ameliyat yarası iyileşmeyen Şeri'nin durumu gittikçe ağırlaştı. Korukluoğlu, veteriner Ş.G.'nin kedisine yanlış tedavi uyguladığını açıkladı. Suç duyurusunda bulunmak için soluğu savcılıkta aldı. "Ameliyat eğer doğru yapılmış olsaydı kedimiz çoktan iyileşirdi. Şimdi başka bir klinikte tedavimiz sürüyor" açıklaması yaptı.



        UÇUYO'RUS'
        Rusya-Ukrayna savaşı 9. ayına girdi! Dünya savaşı bitirmek için uğraşırken Rusya'dan yeni bir hamle geldi. Rusya Hava Kuvvetleri'ne yeniden kadın savaş pilotları alındığı belirtildi. Rus ordusunda İkinci Dünya Savaşı'nda sonra ilk kez kadın pilotların da görev alacağı öğrenildi. Pilotlar nükleer bomba ve nakliye uçakları kullanma konusunda eğitildi. Pilotlar, Serov Yüksek Askeri Havacılık Okulu'ndan mezun olduktan sonra Krasnodar'daki geçit töreninde boy gösterdi.



        AZERBAYCAN MASADA DA KAZANDI
        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Rus lider Putin bir araya geldi. Zirvede iki ülke, güç kullanmaktan kaçınma, sorunları toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığının tanınması temelinde çözme konusunda anlaştı.



        BAYKAL CHP'DEN İSTİFA ETTİ
        CHP'deşok bir istifa yaşandı. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, sosyal medya hesabından CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Baykal, sosyal medya hesabından 'Siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır' yazılı mesajı paylaştı. Aslı Baykal, "Neden istifa ettiniz?" sorusunu "Gördüğüm lüzum üzerine" diye yanıtladı. Bu arada Aslı Baykal hakkında, 'CHP'nin gidişatından rahatsız olduğu ve yeni parti kuracağı' iddiaları ortaya atılmıştı. Aslı Baykal, bu iddiaları sosyal medya hesabından yalanlamıştı.



            KURTULUŞ
            Bosna Hersekli 17 yaşındaki Faris Nozic, halk arasında "Kelebek hastalığı" olarak bilinen Epidermolyssis Bullosa rahatsızlığının ilerlemesi nedeniyle vücudunun büyük bölümü yaralarla kaplandı, parmakları da zamanla kapandı. Nozic ailesi, tavsiye üzerine Şanlıurfa'da özel bir hastanedeki Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Abdülkadir Calavul'a başvurdu. Tetkiklerin ardından Faris Nozic 10 kişilik ekibin yaptığı yaklaşık 3 saatlik ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Aile, Türk doktorlara teşekkür etti.



            ŞOK İDDİA ABD
            Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi'ye yapılan saldırıyla ilgili şok bir iddia ortaya attı. Cumhuriyetçi senatörlere göre Paul Pelosi, eve bir erkek arkadaşını çağırdı. Sonra aralarında kavga çıktı. Gözaltına alınan David DePape'nin ise olayla ilgisi olmadığı iddia edildi.



            KORKUTAN YANGIN
            İstanbul Fatih'te 4 katlı bir otelin 1'inci katında meydana gelen yangın sonucu korku ve panik yaşandı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken otelin odalarında mahsur kalan üç kişi kurtarıldı. (Mustafa KAYA)



                EŞYALARIMI TOPLADIM!
                Antalya'da trafik canavarı kurbanı olan Amasya muhabirimiz Ferhat Lap, öğle namazını müteakip düzenlenen törenle, son yolculuğuna uğurlandı. Ferhat'ın, kazadan bir saat önce dayısını arayıp, "Geliyorum, hazırlan balığa gideceğiz", 15 dakika önce görüştüğü kardeşine de "Eşyalarımı topladım geliyorum buradan bir istediğin var mı?" dediği ortaya çıktı. (İlhan DEMİRCİOĞLU-Mihriban KOÇAKER)

                TARTIŞMADA YEĞENİNİ VURDU
                İzmit'te bir düğün salonunda henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı, M.Ç, tartıştığı öz yeğeni Hakan Aydın'ı (35) vurdu. Büyük panik yaşayan davetliler, salondan çıkmak isterken birbirlerini ezdi. Kargaşada da 3 kişi yaralandı. (Abbas ÇAKAR)

                MUTLULUK KISA SÜRDÜ
                İSTANBUL Şişli'de geçtiğimiz hafta bankaya müşteri gibi giren iki kişi, banko arkasına bırakılmış 2.5 milyon lira değerinde döviz ve Türk lirası dolu çuvalı alıp kaçtı. Kolombiyalı ve nişanlı olan hırsızlar, polis operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen sevgililer tutuklandı. (Yunus Emre KAVAK)

                SÖZDE KADI TUTUKLANDI
                Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2 kişi tutuklandı. Cezaevine gönderilen zanlılardan A.H.'nin örgüt bünyesinde sözde 'kadılık' yaptığı öğrenildi. (Ziya RAMOĞLU)

                'MADEN'İ KANUN!
                Bartın Amasra'daki maden ocağı kazasıyla ilgili 24 kişi gözaltına alındı. Müessese Müdürü Cihat Özdemir ve 6 görevli tutuklandı.




                169 MİLYON LİRA DEVRETTİ
                6+Joker bilen çıkmayınca 169 milyon devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 26 bin 573'er, 3 bilenler 170'er, 2 bilenler ise 15'er lira ikramiye alacak.



                243 BİN LİRA DEVRETTİ
                10 BİLEN çıkmayınca 243 bin lira devretti. 9 bilenler 3 bin 295'er, 8 bilenler 213'er, 7 bilenler 40'ar, 6 bilenler 7'şer ve hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

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                Yürek Çıkmazı
                Haberler Yaşam Çoban yıldızı! İki akademisyen çobanlık üzerine yazdığı kitabı çobanlara dağıttı
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