Çoban yıldızı! İki akademisyen çobanlık üzerine yazdığı kitabı çobanlara dağıttı

TARTIŞMADA YEĞENİNİ VURDU

İzmit'te bir düğün salonunda henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı, M.Ç, tartıştığı öz yeğeni Hakan Aydın'ı (35) vurdu. Büyük panik yaşayan davetliler, salondan çıkmak isterken birbirlerini ezdi. Kargaşada da 3 kişi yaralandı. (Abbas ÇAKAR)



MUTLULUK KISA SÜRDÜ

İSTANBUL Şişli'de geçtiğimiz hafta bankaya müşteri gibi giren iki kişi, banko arkasına bırakılmış 2.5 milyon lira değerinde döviz ve Türk lirası dolu çuvalı alıp kaçtı. Kolombiyalı ve nişanlı olan hırsızlar, polis operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen sevgililer tutuklandı. (Yunus Emre KAVAK)



SÖZDE KADI TUTUKLANDI

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2 kişi tutuklandı. Cezaevine gönderilen zanlılardan A.H.'nin örgüt bünyesinde sözde 'kadılık' yaptığı öğrenildi. (Ziya RAMOĞLU)



'MADEN'İ KANUN!

Bartın Amasra'daki maden ocağı kazasıyla ilgili 24 kişi gözaltına alındı. Müessese Müdürü Cihat Özdemir ve 6 görevli tutuklandı.









169 MİLYON LİRA DEVRETTİ

6+Joker bilen çıkmayınca 169 milyon devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 26 bin 573'er, 3 bilenler 170'er, 2 bilenler ise 15'er lira ikramiye alacak.