Çoban yıldızı! İki akademisyen çobanlık üzerine yazdığı kitabı çobanlara dağıttı

Çobansın dediler, kız vermediler sözü tarihe karıştı! Yıldızı parlayan meslekte, maaş 10 bin lirayı aştı. Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Orhan Ermetin ve Konya Gıda Tarım Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü'nden Prof. Dr. Mevlüt Mülayim, kolları sıvadı. Çobanlığın kitabını yazdı! Çoban eğitimi ve mera yönetiminin birlikte ele alındığı kitabı, dün hayvan yetiştiricilere dağıttı. 10 yıldır çobanlık yapan Resul Karaca "Çobanlığın birçok özelliğini biliyoruz ama hocamızın kitabından da yaralanacağız. Eksiklerimizi tamamlayacağız ve bilmediğimiz bilgileri öğreneceğiz. Çobanlığı daha sağlıklı ve daha verimli bir hale getirmek için çalışacağız" ifadesini kullandı.
BİR TIK ABARTTI
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, sosyal medya devi Twitter'ı satın aldı. Şirketin 4 üst düzey yöneticisini işten attı! Twitter'da tarihi değişiklikler yapmak için kolları sıvadı. Önce sahte hesapları tek tek sileceğini açıkladı. Son olarak da mavi tikli kullanıcılardan aylık ücret alınacağını paylaştı. Musk'ın planına göre mavi tikli kullanıcılardan aylık 20 dolar alınacak. Mavi tik edinmek için de abone olmak şart koşulacak.
PİSİ PİSİNNE!
Ankara'da avukat Hasan Basri Korukoğlu'nun 15 yaşındaki kedisi Şeri, rahatsızlandı. 7 Ekim'de sırtındaki kitle nedeniyle ameliyata alındı. Ancak operasyondan sonra bir türlü toparlanamadı. Ameliyat yarası iyileşmeyen Şeri'nin durumu gittikçe ağırlaştı. Korukluoğlu, veteriner Ş.G.'nin kedisine yanlış tedavi uyguladığını açıkladı. Suç duyurusunda bulunmak için soluğu savcılıkta aldı. "Ameliyat eğer doğru yapılmış olsaydı kedimiz çoktan iyileşirdi. Şimdi başka bir klinikte tedavimiz sürüyor" açıklaması yaptı.