Ceza yiyen taksiciden meslektaşlarına tuhaf tepki: Hepsi gaspçının şerefsizin teki





Ceza yiyen taksi sürücüsü N.K., "Şimdi şuradaydım ben, yolcu indirdim bagajı kapattım, çağırdılar. Benim can güvenliğim kemer değil, ben şehir içindeyim, şehirler arası gittiğimde zaten kemer takıyorum. Gidin karakollara bakın, benim şehir içinde 2 tane gaspım var. Şu emniyet kemeri yüzünden ben az daha ölüyordum. Ben kemersiz kullanırken bir kişi bıçakla saldırdı, bıçağı elinden aldım. Emniyet kemeri olsa ben nasıl müdahale edecektim ona. Benim gibi bir tane taksici var mı? Hepsi gaspçının teki, hepsi şerefsizin teki. Ben de taksiciyim ama yazık" dedi.

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