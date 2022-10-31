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    En baba vefa! Prof. Dr. Burak Turna, babasının eğitim aldığı köy okuluna kütüphane yaptırdı

    Hüseyin Turna, köy okulunda eğitim aldı. Senelerce hakimlik yaptı. Geçtiğimiz yıl da hayata gözlerini kapadı. Oğlu Prof. Dr. Burak Turna, onun adına yaptırdığı kütüphanenin açılışında gözyaşlarını tutamadı...

    En baba vefa

    Başarılı doktor babasının ismini yaşatmak için kolları sıvadı. Emekli hakimin anısına doğup büyüdüğü köye kütüphane yaptırdı.



    Hüseyin Turna, Mersin Erdemli'de hayata gözlerini açtı. Köy okulunda eğitim aldı. Ardından üniversiteyi kazandı. Senelerce avukatlık ardından hakimlik yaptı. Geçtiğimiz yıl da hayata gözlerini kapadı. İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Turna ise örnek bir davranışa imza attı.



    Elvanlı Ortaokulu'na babasının adına kütüphane yaptırdı. "Babam hep okumanın öneminden bahsederdi. Eminim bugün çok mutlu olmuştur" sözleriyle duygularını anlattı. Turna'nın yeğeni Süleyman Gökalp ise "O bizim rehberimizdi. Onun sayesinde 20 kadar öğretmen, 5-6 doktor çıktı" açıklaması yaptı.

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    Haberler Yaşam En baba vefa! Prof. Dr. Burak Turna, babasının eğitim aldığı köy okuluna kütüphane yaptırdı
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