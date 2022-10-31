En baba vefa! Prof. Dr. Burak Turna, babasının eğitim aldığı köy okuluna kütüphane yaptırdı





Elvanlı Ortaokulu'na babasının adına kütüphane yaptırdı. "Babam hep okumanın öneminden bahsederdi. Eminim bugün çok mutlu olmuştur" sözleriyle duygularını anlattı. Turna'nın yeğeni Süleyman Gökalp ise "O bizim rehberimizdi. Onun sayesinde 20 kadar öğretmen, 5-6 doktor çıktı" açıklaması yaptı.

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