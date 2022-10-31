Diyarbakır Sur'da 2 bin metrede jeotermal kaynak suyu bulundu

Büyükşehir Belediyesi ile MTA Genel Müdürlüğü tarafından geçen yıl yapılan protokolün ardından, belediyeye ait arazilerde jeotermal kaynak arama çalışması başlatıldı.
Sur ilçesinin kırsal Çarıklı Mahallesi mevkisinde 4 bin 660 hektar alan üzerinde yapılan çalışmalarda 2 bin metrede 60 derece sıcaklığında jeotermal kaynak suyu bulundu. Açığa çıkan kaynak suyu mineral değerleri ve sıcaklığına bağlı turizm ve tarımsal amaçlı olarak değerlendirilecek. Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
"TERMAL TURİZMİN GELİŞMESİNE KATKI SUNACAK"
Vali Su, yaptığı açıklamada, termal su kaynağının bulunmasının sevincini yaşadıklarını ifade ederek, "Geçen 8 Haziran'da Büyükşehir Belediyesi olarak MTA ile yaptığımız protokol gereği burada sondaj çalışmasına başladık. Ön araştırmalar ve hazırlıklarda böyle bir kuyunun açılmasında MTA'nın ekipleri de yer aldı.