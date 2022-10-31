Diyarbakır Sur'da 2 bin metrede jeotermal kaynak suyu bulundu

Bugün suya ulaşmış olduk. İlk tespitlerimize göre yaklaşık 2 bin metrelerde bu sıcak suyu bulmuş olduk. Şu anki derecesi 60'larda. Bunların hepsi öngörü. Halihazırdaki durumu böyle. Saniyede 25 litre gibi görünüyor. İlk el cihazlarıyla yapılan analizlerde oldukça yüksek olduğunu görüyoruz.