Balıkesir’in Erdek beldesindeki kabristanda boş yer kalmaması vatandaşları isyan ettirdi

Balıkesir'in tatil beldesi Erdek'in nüfusu 33 bine ulaştı. Kentte son 60 yılda defnedilenlerin sayısı ise 100 bini aştı! Kabristan sıkıntısının yaşandığı bölgede, vatandaş isyan bayrağını açtı. Çünkü yer olmadığı için mezar fiyatları da fırladı! Belediye Başkanı Burhan Karışık, "Mezarlık alanımız zeytinliklerin içinde kaldı. Yer sıkıntısı yaşıyoruz. Sorunun çözümü için ikametgahı Erdek'te olmayan vatandaşlarımızın yakınlarından para almak zorunda kalıyoruz. Çünkü, mezarlık sahamız yetmiyor. Mezarlık alanları ihtiyaca cevap vermiyor" diyerek yaşanan durumu anlattı.
EVDE VAR VİCDANSIZLIK
Karabükte Aynur-Muharrem Kara çifti 17 yıl önce oğulları Ays'ı kucağına aldı. 1 yaşında geçirdiği hastalık nedeniyle talihsiz çocuk engelli kaldı. Aile, Ays'ın tedavisi için mücadele verirken komşularıyla aralarında 'gürültü yapıyorsunuz' tartışması çıktı. Olay yargıya taşındı. Oğullarının süreçten olumsuz etkilendiğini fark eden aile, evlerini satışa çıkarttı. Anne Aynur Kara, "Çocuğumuzun tedavi parasını avukatlara ödemek zorunda kaldık" diye dert yandı.
CANAVAR AKRABA
Mardin'de yalnız yaşayan Nurhan İlhan (45), önceki gün komşuları tarafından evinin bahçesinde ölü bulundu. Başına sert bir cisimle vurulduğu ve bıçaklandığı belirlendi. Jandarma, katilin İlhan'ın akrabası M.İ. olduğunu belirledi. M.İ. sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti: Para istedim, vermedi. Vermeyince öldürdüm, altınları da aldım.