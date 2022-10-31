Balıkesir’in Erdek beldesindeki kabristanda boş yer kalmaması vatandaşları isyan ettirdi





TAHIL BOMBASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil" diye uyardı. Buna rağmen koridordan geçen 400'e yakın geminin dünya piyasalarına aktarılan 9 milyon ton tahılın yüzde 62'sini Avrupa'ya, yüzde 21'ini Asya, yüzde 13'ünü Afrika'ya ulaştırıldığı ortaya çıktı. Rusya Savunma Bakanlığı, önceki gün sürpriz bir duyuru yaptı. "Tahıl Koridoru Anlaşması'nın askıya alındığını" açıkladı. Anlaşmanın durdurulmasına tepki gösteren Ukrayna lideri Zelenski, "Birçok ülke Rusya'nın kasıtlı olarak kışkırttığı gıda krizinden zarar görebilir" ifadesini kullandı.