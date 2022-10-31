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    Balıkesir'in Erdek beldesindeki kabristanda boş yer kalmaması vatandaşları isyan ettirdi

    Erdek’teki kabristanda boş yer kalmadı. Mezarlık fiyatları fırladı. Halk isyan bayrağını açtı! Yetkililer ise çare bulmak için kolları sıvadı. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 31 Ekim TAKVİM Gazetesi haberleri...

    Balıkesir’in Erdek beldesindeki kabristanda boş yer kalmaması vatandaşları isyan ettirdi

    Balıkesir'in tatil beldesi Erdek'in nüfusu 33 bine ulaştı. Kentte son 60 yılda defnedilenlerin sayısı ise 100 bini aştı! Kabristan sıkıntısının yaşandığı bölgede, vatandaş isyan bayrağını açtı. Çünkü yer olmadığı için mezar fiyatları da fırladı! Belediye Başkanı Burhan Karışık, "Mezarlık alanımız zeytinliklerin içinde kaldı. Yer sıkıntısı yaşıyoruz. Sorunun çözümü için ikametgahı Erdek'te olmayan vatandaşlarımızın yakınlarından para almak zorunda kalıyoruz. Çünkü, mezarlık sahamız yetmiyor. Mezarlık alanları ihtiyaca cevap vermiyor" diyerek yaşanan durumu anlattı.



    EVDE VAR VİCDANSIZLIK
    Karabükte Aynur-Muharrem Kara çifti 17 yıl önce oğulları Ays'ı kucağına aldı. 1 yaşında geçirdiği hastalık nedeniyle talihsiz çocuk engelli kaldı. Aile, Ays'ın tedavisi için mücadele verirken komşularıyla aralarında 'gürültü yapıyorsunuz' tartışması çıktı. Olay yargıya taşındı. Oğullarının süreçten olumsuz etkilendiğini fark eden aile, evlerini satışa çıkarttı. Anne Aynur Kara, "Çocuğumuzun tedavi parasını avukatlara ödemek zorunda kaldık" diye dert yandı.



    CANAVAR AKRABA
    Mardin'de yalnız yaşayan Nurhan İlhan (45), önceki gün komşuları tarafından evinin bahçesinde ölü bulundu. Başına sert bir cisimle vurulduğu ve bıçaklandığı belirlendi. Jandarma, katilin İlhan'ın akrabası M.İ. olduğunu belirledi. M.İ. sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti: Para istedim, vermedi. Vermeyince öldürdüm, altınları da aldım.



        TAHIL BOMBASI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil" diye uyardı. Buna rağmen koridordan geçen 400'e yakın geminin dünya piyasalarına aktarılan 9 milyon ton tahılın yüzde 62'sini Avrupa'ya, yüzde 21'ini Asya, yüzde 13'ünü Afrika'ya ulaştırıldığı ortaya çıktı. Rusya Savunma Bakanlığı, önceki gün sürpriz bir duyuru yaptı. "Tahıl Koridoru Anlaşması'nın askıya alındığını" açıkladı. Anlaşmanın durdurulmasına tepki gösteren Ukrayna lideri Zelenski, "Birçok ülke Rusya'nın kasıtlı olarak kışkırttığı gıda krizinden zarar görebilir" ifadesini kullandı.



        GÖZ KORE 'KORE' ÖLÜM
        Güney Kore'nin başkenti Seul'de 100 bini aşkın kişi önceki gün 'Cadılar Bayramı'nı kutlamak için bir araya geldi. Dar bir sokakta arkadan gelenler, öndeki kişileri itti. Çıkan izdihamda binlerce kişi ezildi. 153 kişi can verdi. Ölenlerden 22'sinin yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Ülkede ulusal yas ilan edildi. Yerel medyada yer alan haberlerde; bölgedeki eğlence mekanına ünlü bir ismin gelmesi sonucu kalabalığın o yöne doğru akın ettiği iddia edildi. Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği, izdihamda ölen veya yaralanan Türk vatandaşının bulunmadığını bildirdi.



        KÖPRÜ FACİASI
        Hindistan'da üzerinde yüzlerce kişinin bulunduğu asma köprü, çöktü. Olayda en az 90 kişi can verirken, bir çok kişi nehirde kayboldu. 230 metre uzunluğundaki köprünün 6 aylık tadilatın ardından 26 Ekim'de yeniden kullanıma açıldığı öğrenildi.



            AYRILIK BIÇAĞI
            Edirne'de Ediz D. (57), bir süre beraber yaşadıktan sonra ayrıldığı 2 çocuk annesi Cansu A.'yı (32) bir çay bahçesinde boğazından bıçaklayarak yaraladı. Olaydan kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

            MÜEBBETTEN İNTİHARA
            Muğla'da boksör Selim Kemaloğlu, sevgilisi Zeynep Şenpınar'ı 37 yerinden bıçaklayıp katletti. Ağırlaştırılmış müebbet alınca hücresinde yaşamına son verdi.



            170 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 169 milyon 990 bin lira devretti. 5 bilenler 22 bin 90'ar, 4 bilenler 608'er, 3 bilenler 35'er, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



            BIR TALİHLİYE 638 BİN LİRA
            5+1 BİLEN bir kişi, 638 bin lira kazandı. 5 bilenler 19 bin 404'er, 4+1 bilenler 376'şar, 4 bilenler 40'ar, 3+1 bilenler 22'şer, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.

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            Haberler Yaşam Balıkesir'in Erdek beldesindeki kabristanda boş yer kalmaması vatandaşları isyan ettirdi
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