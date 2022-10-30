Sahte savcıdan 12 milyonluk vurgun! Vaatlerle tuzağa düşürdü

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliğine yapılan şikayetleri değerlendiren polis ekipleri kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan bir şüphelinin peşine düştü. Polise ifade veren mağdurlar, Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan kişinin kendilerine gümrük ya da icradan ucuz lüks otomobil alabileceğini vaat ederek milyonlarca lira dolandırdığını iddia etti.