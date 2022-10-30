Bursa'da kontrolden çıkan hafif ticari araç dehşet saçtı! Park halindeki otobüse çarptı

Kazada hafif ticari araç sürücüsü İbrahim Çolak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan Çolak, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Tedavi altına alınan Çolak'ın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ve hafif ticari aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.