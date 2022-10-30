Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 30.10.2022 20:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.10.2022 20:32
    ABONE OL

    Gaziantep'te tek katlı evde patlama meydana geld!

    Gaziantep'te, tek katlı bir evde bilinmeyen nedenle patlama meydana geld. Patlama sonucu 2 kişi yaralanırken, patlamanın çıkış sebeiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

    Gaziantep’te tek katlı evde patlama

    Gaziantep'te, tek katlı bir evde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Evin bazı bölümlerinde çökmeye sebep olan patlamada 2 kişi yaralandı.
    Olay, akşam saatlerinde Sakarya Mahallesinde tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu bir ailenin yaşadığı tek katlı evde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı ile bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Patlamanın etkisiyle bazı bölümleri çökerek kullanılamaz hale gelen evde yaralanan Vahap Habedo ile Hamedin Hamedo, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

    Polis ekipleri, patlamanın çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CANLI | İstanbulspor - Fenerbahçe
    Haberler Yaşam Gaziantep'te tek katlı evde patlama meydana geld!
        SON DAKİKA