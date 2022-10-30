Adana'da ilginç anlar! Silahla başından vurulan kişi el sallayarak ambulansa bindi





Çıkan tartışmada Seyhan A. kafasından yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi aile yakınlarını güçlükle sakinleştirdi. Yaralı Seyhan. A. Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başından silahla yaralanan ve tedavisinin ardından Adana'ya sevk edilen Seyhan A.'nın ambulansa binerken yakınlarını selamlayarak, "Görüşürüz, kendinize iyi bakın" demesi dikkat çekti. Polis hem olay yerinde hem de hastanede geniş güvenlik önlemleri alırken şüpheliler polis tarafından yakalanarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN