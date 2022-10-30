Kadına şiddet, sınır tanımadı! Fenomen Gizem Çelebi'nin lüks aracı eski sevgilisi tarafından kurşunlandı





167 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 167 milyon 462 bin 683 lira devretti. 5+1 bilenler 3 milyon 209 bin 41 lira, 5 bilenler 62 bin 333 lira, 4 bilenler 966 lira, 3 bilenler 97 lira, 2 bilenler ise 12 lira 60 kuruş ikramiye alacak.



ÇEKTI... GİTTİ...

Muğla'da 15 yaşındaki Melike Gün Kanavuzlar, bir binanın çatısına çıktı. Selfie çekmeye başladı. Ama telefonu elinden kaydı. Eğilip almaya çalıştı. Ancak dengesini kaybedip 4'üncü kattan beton zemine çakıldı. Ne yazık ki kurtarılamadı.



TAZ'MİLAT'!

Elon Musk, 44 milyar dolara Twitter'ı aldı. 4 yöneticiyi işten attı. Ancak kovduğu isimlere, 122 milyon dolar taminat ödeyeceği ortaya çıktı.



SEVGİLİLERE EVDE İŞKENCE

İstanbul Sarıyer'de kız kardeşi N.Ç'nin birlikte okuduğu lise öğrencisi A.I. ile bir aydır duygusal bir arkadaşlık yaşadığını öğrenen Dilan A, kardeşinden 14 yaşındaki A.I. adlı çocuğu eve çağırmasını istedi. A.I. kız arkadaşının daveti üzerine arkadaşlarıyla birlikte eğleneceklerini düşünerek eve gitti. A.I'yı evde N.Ç., abla Dilan A, enişte Kadir A. ve okuldan bazı arkadaşları bekliyordu. A.I. eve girer girmez telefonunu elinden alan Dilan A. 'Bu evden çıkış yok' diyerek darp etmeye başladı. Abla ve enişte iddiaya göre N.Ç. ve A.I'nın mesajlarını tek tek okutup her mesaj için tekme ve tokat attı. Savcılığın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma ise tüm hızıyla sürüyor. Seda Nur GÜNAYDIN

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