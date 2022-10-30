Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kadına şiddet, sınır tanımadı! Fenomen Gizem Çelebi'nin lüks aracı eski sevgilisi tarafından kurşunlandı

    Kadına şiddet, sınır tanımadı! Fenomen Gizem Çelebi’nin lüks aracı kurşunlandı. Eski sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran genç kadın haykırdı: Tehdit ediliyorum. Can güvenliğim yok! İşte sizler için derlediğimiz 30 Ekim tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    ’Fena’men

    Korkunç olay perşembe günü İstanbul Sarıyer'de yaşandı. Sosyal medya fenomeni olan 26 yaşındaki Gizem Çelebi'nin aracı kimliği belirlenemeyen biri tarafından kurşunlandı. Büyük korku yaşayan Çelebi, soluğu karakolda aldı. Eski sevgilisi S.A.'dan şikayetçi olduğunu açıkladı. Polis ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Eski sevgilisi hakkında koruma kararı aldıran Çelebi, "Arabanın bagajına, lastiğine, sol çamurluğuna falan mermiler gelmiş. Bunu hiçbir kadının yaşamamasını istiyorum. Ben sahipsiz değilim. Savcılığa gittim ve suç duyurusunda bulundum. Kendime koruma kararı çıkarttım. Bu şahıs tarafından daha önce de tehdit edildim. Bana bir şey olduğunda pankartlara asılı olmak istemiyorum" ifadesini kullandı.



    GİSELE PARA
    Model Gisele Bünchen ile Amerikan futbolunun efsane ismi Tom Brady, 13 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Herkes, çiftin 730 milyon dolarlık serveti nasıl paylaşacağını merak etmeye başladı. Gisele yakın kaynaklar ise bombayı patlattı. Ünlü modelin aylar öncesinden Tom'la evlerini ayırdığı ve Miami'de 1 milyon dolara lüks bir ev aldığı ortaya çıktı!



    SPORSİN!
    Eski milli sporcu, ilerleyen yaşına aldırmadı. Olimpiyatlara katılmak için kolları sıvadı. Antalya'da yaşayan Çiçek Solon Şensoy (80), henüz 17 yaşındayken voleybol ve basketbola başladı. Kariyerine yüzlerce madalya sığdırdı. Avrupa ve Balkanlar'da katıldığı atletizm yarışlarında birinci olmayı başardı. Hayalinde ise hep olimpiyat vardı. İşte bu arzusunu gerçekleştirmek için seneler sonra çalışmalara başladı. Mart ayında Polonya'da düzenlenecek Dünya Veteranlar Atletizm Şampiyonası'na katılacağını açıkladı. "Sporun bilincine ancak 17 yaşlarımda vardım. Roma'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nı izleyip kendime 'Bir gün olimpiyatlarda yarışacağım' dedim. Çocuk aklımla verdiğim bir sözdü. O günkü hedefimi hiç unutmadım. Şimdi bir dünya şampiyonasına katılırsam kendime verdiğim sözü yerine getireceğimi düşünüyorum" ifadesini kullandı.



        DİREK FACİA!
        Kahta ilçesi Yeni Mahalle Adaviye Bulvarında 21 Ekim'de akıl almaz bir kaza meydana geldi. Ahmet M. yönetimindeki Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Elektrik direğine çarparak kaldırıma çıktı. Sürücü Ahmet M, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çarptığı elektrik direği ise o esnada durakta minibüs bekleyen 23 yaşındaki Esra Fırat'ın üzerine düştü. Başına aldığı darbeden dolayı ağır yaralanan genç kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Esra Fırat, hastanede verdiği 8 günlük yaşam mücadelesini dün kaybetti Otopsi yapılmak üzere morga götürülen cenazenin, işlemlerin tamamlanmasının ardından defnedileceği öğrenildi. Fırat'ın yakınları büyük acı yaşadı.



        BÜYÜK KORKU
        Konya'nın Selçuklu ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında Merve Kaya'yı (27) çağırdıkları rezidansta işkence yaptığı iddiasıyla 37'şer yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Kaya'nın eski sevgilisi Murat Demirci (41), nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşları Tuğba Demirci'nin (22) tahliyesine karar verilmişti. Sanıklar, aynı gün, aynı rezidansta Murat Demirci'nin başka bir eski sevgilisi Demet A.'ya da işkence yaptıkları gerekçesiyle haklarındaki tutukluluk kararı nedeniyle, tutuklu kalması kararlaştırılmıştı. Merve Kaya ve Demet A., sanıkların özgür dolaşmaları halinde büyük korku yaşayacaklarını dile getirdi.



        JET SOYGUN!
        Kumburgaz Sahili'ndeki tekne sahiplerinin jet skili hırsızlarla başı dertte. Bu yaz başından itibaren 9 teknenin motorunun benzer şekilde çalındığına dair Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulunuldu. Aynı bölgede 4 gün önce İsmail Sağlam'ın tekne motoru çalındı. Sahile denizden jet ski ile gelen hırsızlar, teknenin kablolarını kesip söktükleri motoru çaldıktan sonra, geldikleri gibi denizden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Kemal Karagülle'nin tekne motoru da yine 4 gün önce benzer yöntemle çalındı. Tekne motoru çalınan İsmail Sağlam, "Çalıntı olayları son dönemde arttı. Tekne motorlarını üzerinden çalıyorlar. Her şekilde zarar vererek alıyorlar motorları. 5 kişi geliyor, kesici makaslarla halatlarını kesiyorlar, bazen vidalarını söküp alıyorlar. Kumburgaz ve Selimpaşa arasında 30 motor çalındı" dedi. Kumburgaz'da oturan Gamze Namsal ise "Senelerdir buralıyız, hiç böyle bir şey yaşamıyorduk. Motor ve tekneleri çalıyorlar. Bu durumlardan dolayı taşınmayı düşünüyoruz. Hiçbir şekilde güvenliğimiz yok" diye konuştu.



            O ÇETEYE OPERASYON
            Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Fethiye'de, üniversite öğrencilerinin fuhşa zorladığı bilgisini aldı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle 4 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı. Şebekenin arkadaşlık kurduğu öğrencilerin uygunsuz fotoğraflarını çekip, tehdit ederek fuhşa zorladıkları tespit edildi. Ekipler, 26 Ekim günü saat 06.00 sıralarında operasyon düzenledi. 3 farklı adrese 7 ekip ve 24 personelin katılımıyla düzenlenen baskında 7 kişi gözaltına alındı, 7 öğrenci kurtarıldı. 4 kişi serbest kalırken, adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden N.M. ve D.K. tutuklandı, V.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



            GARAJDA FECİ SON
            Kayseri Kocasinan'da Savaş Yazıcı (40) ve arkadaşı Neşe Karabacak (42) bir evin garajındaki otomobilde gece sohbet etti. Üşümemek için otomobili çalıştırarak kaloriferi açan ikili, otomobilin içerisine sızan egzoz gazından zehirlendi. Sabah saatlerinde yakınları otomobilde Savaş Yazıcı ve Neşe Karabacak'ı hareketsiz halde buldu. Adrese gelen sağlık ekibi, Yazıcı ve Karabacak'ın hayatlarını kaybettiğini belirledi. Yazıcı ve Karabacak'ın, aracın kapalı otoparkta uzun süreli çalışmasından dolayı egzozdan çıkan dumandan zehirlendiği üzerinde duruluyor. Ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Ali ALTUNTAŞ



            CADILAR BAYRAMI İZDİHAMI
            Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Cadılar Bayramı kutlamalarına yaklaşık 100 bin kişi katıldı. Itaewon'daki bir eğlence mekanına kimliği açıklanmayan bir ünlünün geleceğini öğrenen insanlar, dar bir sokakta kalabalığı itince izdiham yaşandı. Olay yerine 400'den fazla acil durum görevlisi ve 140 civarında ambulans sevk edildi. 146 kişinin hayatını kaybettiği ve 150'yi aşkın kişinin yaralandığı belirlendi. Yetkililer, yaşamını yitirenlerin büyük kısmının 20'li yaşlardaki gençler olduğunu açıkladı.



                167 MİLYON DEVRETTİ
                6 bilen çıkmayınca 167 milyon 462 bin 683 lira devretti. 5+1 bilenler 3 milyon 209 bin 41 lira, 5 bilenler 62 bin 333 lira, 4 bilenler 966 lira, 3 bilenler 97 lira, 2 bilenler ise 12 lira 60 kuruş ikramiye alacak.

                ÇEKTI... GİTTİ...
                Muğla'da 15 yaşındaki Melike Gün Kanavuzlar, bir binanın çatısına çıktı. Selfie çekmeye başladı. Ama telefonu elinden kaydı. Eğilip almaya çalıştı. Ancak dengesini kaybedip 4'üncü kattan beton zemine çakıldı. Ne yazık ki kurtarılamadı.

                TAZ'MİLAT'!
                Elon Musk, 44 milyar dolara Twitter'ı aldı. 4 yöneticiyi işten attı. Ancak kovduğu isimlere, 122 milyon dolar taminat ödeyeceği ortaya çıktı.

                SEVGİLİLERE EVDE İŞKENCE
                İstanbul Sarıyer'de kız kardeşi N.Ç'nin birlikte okuduğu lise öğrencisi A.I. ile bir aydır duygusal bir arkadaşlık yaşadığını öğrenen Dilan A, kardeşinden 14 yaşındaki A.I. adlı çocuğu eve çağırmasını istedi. A.I. kız arkadaşının daveti üzerine arkadaşlarıyla birlikte eğleneceklerini düşünerek eve gitti. A.I'yı evde N.Ç., abla Dilan A, enişte Kadir A. ve okuldan bazı arkadaşları bekliyordu. A.I. eve girer girmez telefonunu elinden alan Dilan A. 'Bu evden çıkış yok' diyerek darp etmeye başladı. Abla ve enişte iddiaya göre N.Ç. ve A.I'nın mesajlarını tek tek okutup her mesaj için tekme ve tokat attı. Savcılığın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma ise tüm hızıyla sürüyor. Seda Nur GÜNAYDIN

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                EYT’liye prim kazanma formülü
                Haberler Yaşam Kadına şiddet, sınır tanımadı! Fenomen Gizem Çelebi'nin lüks aracı eski sevgilisi tarafından kurşunlandı
                    SON DAKİKA