Kadına şiddet, sınır tanımadı! Fenomen Gizem Çelebi'nin lüks aracı eski sevgilisi tarafından kurşunlandı

Korkunç olay perşembe günü İstanbul Sarıyer'de yaşandı. Sosyal medya fenomeni olan 26 yaşındaki Gizem Çelebi'nin aracı kimliği belirlenemeyen biri tarafından kurşunlandı. Büyük korku yaşayan Çelebi, soluğu karakolda aldı. Eski sevgilisi S.A.'dan şikayetçi olduğunu açıkladı. Polis ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Eski sevgilisi hakkında koruma kararı aldıran Çelebi, "Arabanın bagajına, lastiğine, sol çamurluğuna falan mermiler gelmiş. Bunu hiçbir kadının yaşamamasını istiyorum. Ben sahipsiz değilim. Savcılığa gittim ve suç duyurusunda bulundum. Kendime koruma kararı çıkarttım. Bu şahıs tarafından daha önce de tehdit edildim. Bana bir şey olduğunda pankartlara asılı olmak istemiyorum" ifadesini kullandı.
GİSELE PARA
Model Gisele Bünchen ile Amerikan futbolunun efsane ismi Tom Brady, 13 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Herkes, çiftin 730 milyon dolarlık serveti nasıl paylaşacağını merak etmeye başladı. Gisele yakın kaynaklar ise bombayı patlattı. Ünlü modelin aylar öncesinden Tom'la evlerini ayırdığı ve Miami'de 1 milyon dolara lüks bir ev aldığı ortaya çıktı!
SPORSİN!
Eski milli sporcu, ilerleyen yaşına aldırmadı. Olimpiyatlara katılmak için kolları sıvadı. Antalya'da yaşayan Çiçek Solon Şensoy (80), henüz 17 yaşındayken voleybol ve basketbola başladı. Kariyerine yüzlerce madalya sığdırdı. Avrupa ve Balkanlar'da katıldığı atletizm yarışlarında birinci olmayı başardı. Hayalinde ise hep olimpiyat vardı. İşte bu arzusunu gerçekleştirmek için seneler sonra çalışmalara başladı. Mart ayında Polonya'da düzenlenecek Dünya Veteranlar Atletizm Şampiyonası'na katılacağını açıkladı. "Sporun bilincine ancak 17 yaşlarımda vardım. Roma'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nı izleyip kendime 'Bir gün olimpiyatlarda yarışacağım' dedim. Çocuk aklımla verdiğim bir sözdü. O günkü hedefimi hiç unutmadım. Şimdi bir dünya şampiyonasına katılırsam kendime verdiğim sözü yerine getireceğimi düşünüyorum" ifadesini kullandı.