Yol ayrımını kaçırıp geri gelen minibüse otomobil çarptı: 2’si çocuk 6 yaralı

Sürücü, TEM Otoyolu'na giden yol ayrımını kaçırdı. Ardından, kaçırdığı yol ayrımına girmek için geri geri hareket etmeye başladı. O sırada seyir halinde olan D.B. idaresindeki 38 LE 677 plakalı Seat marka otomobil yavaşlayamayarak minibüse çarptı. Çarpışma neticesinde her iki araç da sürüklendi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirince olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri sıkışma olmadığını bildirirken yaralıların ambulansa taşınması için sağlık ekiplerine yardımcı oldu.