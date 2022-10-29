Mersin'de bir palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı!





Yangının fabrikanın bitişiğindeki kömür deposu ve çevresindeki evlere sıçrama ihtimali nedeniyle çevre ilçe belediyelerine ait arazözlerle bölgeye su takviyesi yapıldı.





Öte yandan, AFAD ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait çok sayıda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da yangın söndürme çalışmalarına katıldı.