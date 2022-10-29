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    • Yaşam
    • 29.10.2022 22:12
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    • 29.10.2022 22:12
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    Mersin'de bir palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı!

    Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının fabrikanın bitişiğindeki kömür deposu ve çevresindeki evlere sıçrama ihtimali nedeniyle çevre ilçe belediyelerine ait arazözlerle bölgeye su takviyesi yapıldı.

    Mersin’de palet fabrikasında yangın!

    Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.



    Çilek Mahallesi'ndeki palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



    Görevlilerin durumu bildirilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.



        Yangının fabrikanın bitişiğindeki kömür deposu ve çevresindeki evlere sıçrama ihtimali nedeniyle çevre ilçe belediyelerine ait arazözlerle bölgeye su takviyesi yapıldı.


        Öte yandan, AFAD ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait çok sayıda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da yangın söndürme çalışmalarına katıldı.



        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bölgeye gelerek incelemede bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.



        Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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        Haberler Yaşam Mersin'de bir palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı!
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