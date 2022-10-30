Fırsatçılık yapmaya çalışan ev sahibine mahkeme dur dedi

Mahkeme, fırsatçı ev sahibine dur dedi. Emsal karar, kiracıları memnun etti. Türkiye'yi şoke eden olayın adresi Ankara Yenimahalle'ydi. İbrahim Tümer, Huzurkent Sitesi'nde bulunan 200 dairesini kiraya verdi. Hiçbir kiracısıyla sözleşme imzalamadı, yalnızca sözlü olarak "Ben 2 yılda bir zam isterim" dedi. Ancak geçtiğimiz günlerde artan kira fiyatlarını fırsata çevirdi! Anlaşmanın yazılı olmamasını lehine kullanarak her bir kiracısından yeni dönem tutarının yanı sıra son 5 yılın TEFETÜFE zammını da talep etti! Evlerine gelen icra kağıdıyla şoka uğrayan kiracılar, hemen mahkemeye gitti.



TEK TEK İNCELENDİ

Açılan davada mahkeme, İbrahim Tümer'in tüm banka hesap hareketlerini inceledi. 600 sayfalık hesap dökümünde kiracıların 2 yılda bir zam yapıldığı ispat edildi. Bunun üzerine mahkeme, kiracılara uygulanan haciz işlemlerini feshetti. Mağdurların avukatı Oğuzhan Muhammet Gündoğmuş, "Ev sahibi sözlü olarak '2 yılda bir zam yaparım' diyor. 2022'de ise kiracılarına geriye dönüp 5 yıl TEFE-TÜFE zammı istiyor. Bu da kira sözleşmesine dayandırıyor. 2017-2018 yıllarında Huzurkent Sitesi'nde kiraya çıkanların 2 yılda bir zam yapıldığını 10 kiracı da kanıtladı. Ev sahibinin yaptırımı ve haciz işlemlerinin hepsi iptal oldu. Kiracı kirasını vaktinde ödediği sürece evinde oturmaya devam edecek" dedi. (Ömer ÇETİN)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN