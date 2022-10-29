Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 50 milyon liralık yağ vurgununu ortaya çıkardı! Dolandırıcı Mustafa İnce estetik ameliyatla tanınmayacak hale geldi

Türkiye, yağ dolandırıcılığı zinciriyle sarsıldı! ATV'nin reyting rekortmeni Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan mağdurların anlattıkları milyonları şoka uğrattı. Gaziantepli Mustafa İnce, "Yağ ve şeker işi yapıyorum" diyerek yüzlerce insanı kandırdı. Kısa sürede 50 milyon liralık vurguna imza attı! Mağdurlar arasında aşk yaşadığı Tuba Koçman ile ablası Pınar Koçman da vardı.
PANİĞE KAPILDI
Programa katılan Tuba Koçman, "Beni kendine aşık etti. 'Toptan yağ alıp satıyorum. Günde 100 bin TL kazanıyorum' dedi. Önce 23 bin TL gönderdim. Güvenimi kazanabilmek için bana 24 bin TL attı. Sonra elimdeki paramı aldı" diyerek yaşadıklarını anlattı. Bunun üzerine programa telefon üstüne telefon yağdı! Yüzlerce mağdur 'Ben de dolandırıldım' diyerek soluğu canlı yayında aldı!
Dolandırıcının eşi Melek ise "Sevgilisi Ece'yle bu işi yapıyor. 6 yıldır eve gelmiyor" açıklaması yaptı. Mağdurların her yerde aradığı İnce, programa bağlanarak iddiaları yalanladı. "Para aldım. Bu insanlara faizle para yatırdım" savunması yaptı! Hakkında soruşturma başlatılan dolandırıcı, yurt dışına kaçma planları yapmaya başladı! Bunun üzerine Müge Anlı, İnce'nin fotoğrafını yayınladı. Bir dizi estetik operasyondan geçtiği anlaşılan sahtekarın iki fotoğrafı arasındaki değişim şok etkisi yarattı.