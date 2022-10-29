Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 50 milyon liralık yağ vurgununu ortaya çıkardı! Dolandırıcı Mustafa İnce estetik ameliyatla tanınmayacak hale geldi





PANİĞE KAPILDI

Programa katılan Tuba Koçman, "Beni kendine aşık etti. 'Toptan yağ alıp satıyorum. Günde 100 bin TL kazanıyorum' dedi. Önce 23 bin TL gönderdim. Güvenimi kazanabilmek için bana 24 bin TL attı. Sonra elimdeki paramı aldı" diyerek yaşadıklarını anlattı. Bunun üzerine programa telefon üstüne telefon yağdı! Yüzlerce mağdur 'Ben de dolandırıldım' diyerek soluğu canlı yayında aldı!