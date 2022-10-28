Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan yolda etkili olan kar ve tipi, ulaşımı aksatıyor

Kış mevsiminin gelmesiyle ülke genelinde kar yağışı da özellikle doğu bölgesindeki illerde etkisini göstermeye başladı.
Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak, ilerleyen saatlerde havanın soğumasıyla yerini kar yağışına bıraktı.
Kış mevsiminin gelmesiyle ülke genelinde kar yağışı da özellikle doğu bölgesindeki illerde etkisini göstermeye başladı.
Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak, ilerleyen saatlerde havanın soğumasıyla yerini kar yağışına bıraktı.
Karayolları, söz konusu yolu kullanacak sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.