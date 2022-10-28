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    • Yaşam
    • 29.10.2022 00:39
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    • 29.10.2022 01:00
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    Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan yolda etkili olan kar ve tipi, ulaşımı aksatıyor

    Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte özellikle doğu illerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda başlayan tipi nedeniyle ulaşım etkilendi. Karayolları, söz konusu yolu kullanacak sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

    Karadeniz’e bağlanan yolda etkili olan tipi ulaşımı etkiledi

    Kış mevsiminin gelmesiyle ülke genelinde kar yağışı da özellikle doğu bölgesindeki illerde etkisini göstermeye başladı.



    ArdahanKaradeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda etkili olmaya başlayan kar ve tipi ulaşımı aksatıyor.



    Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak, ilerleyen saatlerde havanın soğumasıyla yerini kar yağışına bıraktı.
        Eren Holding
        Haberler Yaşam Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan yolda etkili olan kar ve tipi, ulaşımı aksatıyor
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