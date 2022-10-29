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    Çifte mutluluk! İki çift yumurta ikizi aynı üniversitedeki tıp bölümünü kazandı

    İkiz kardeşler çifte başarıya imza attı. Yaren ve Ceren ile Mehmet ve Oğuzhan, aynı tıp fakültesini kazandı. Birlikte eğitime başladı. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 29 Ekim TAKVİM Gazetesi haberleri...

    Tıpa tıp başarı

    Çifte mutluluk herkesi imrendirdi. Tek yumurta ikizi Yaren ve Ceren Yıldırım ile çift yumurta ikizi Mehmet Emirhan ve Bekir Oğuzhan Akbulut (18), Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşti. Rize'de yaşayan Yaren ve Ceren ile Elazığlı Mehmet ve Bekir Oğuzhan, üniversite sınavında ilk 5 bine girdiklerini söyledi. Yaren, "Birlikte tıp okumak çocukluk hayalimizdi. Sınavda güzel puan yapınca da buraya geldik" dedi. Ceren ise kadın doğum uzmanı olmayı hedeflediklerini söyledi. Akbulut kardeşler de düşüncelerini şöyle dile getirdi: Derslere beraber çalıştık. Çocukluğumuzdan itibaren kalp damar cerrahisi düşüncemiz vardı. O hedefe doğru ilerliyoruz. Beraber keşfedip, beraber öğreniyoruz.



    'BİR'Y'O'LOJİ
    Osmaniye'de Gökay Doğan Gök'e 5 yaşındayken otizm teşhisi konuldu. Tedavisine başlanan Gök, o dönem annesinin aldığı oyuncak mikroskoptan ilham alıp araştırma yapmaya koyuldu. Otizmli olmasına rağmen engelleri aşıp üniversiteli oldu. Çok sevdiği biyoloji bölümünü kazanınca sevinçten havalara uçtu. Gök, "Çocuklar eğer kabullenilmezse tedavi sekteye uğrar. Çocuk diğer insanlarla kaynaşsın. Bunlar olmazsa otizm tedavisi bir şeye yaramaz" diye konuştu.



    KORKUNÇ 'HAV'ADİS
    Sokak köpeklerinin neden olduğu vahşetin sonu gelmedi. Korkunç olayın adresi bu kez Nevşehir'di. Üniversite öğrencisi Kübra Nayman (20), okula giderken başıboş köpeklerin saldırısı sonucu ölümle burun buruna geldi! Vücuduna yüzlerce dikiş atılan Nayman, "Köpeklerden birisi havlamaya başlayınca hepsi birden saldırdı. 15 tanesi üzerime doğru geldi. Kafamda, sırtımda, bacaklarımda ve kolumda yaralar var" dedi.



        1200 KİLOMETRELİK OPERASYON
        İSTANBUL Şişli'de iki hırsız, önceki gün bir bankadan nakil için poşetlenerek banko kenarına bırakılan 2.5 milyon liralık döviz ve Türk lirasını çaldı. Polis ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından kaçan Kolombiyalı J.L.G.S. (43) ve J.A.C.'yi (40) 1200 kilometre ötedeki Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a çıkış yaparken yakaladı. Üzerlerinden 1 milyon 700 bin liralık para çıktı.



        KLİMA FACİASI
        İstanbul Başakşehir'deki İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde dün hurda bir otobüsteki klimanın söküm işlemi sırasında facia yaşandı. İşçiler, çekiç kullanınca klima gaz deposu patladı. 15 yıllık usta Fatih Önür, hayatını kaybetti. Musa Yaycı ve Nadir Kazan ise ağır yaralandı. (Mustafa KAYA)



        EN ACI TELEFON!
        İstanbul Pendik'te Yüksel Çiftçi (67), önceki akşam ailevi meseleler yüzünden tartıştığı eşi Fadime Çiftçi'yi (65) silahla vurup oğlu Mithat Çiftçi'yi telefonla aradı. 'Annenizi öldürdüm, alın götürün' diyen Çiftçi, daha sonra kendi kafasına sıktı. Oğlunun ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Fadime Çiftçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yüksel Çiftçi de hastanede yaşamını yitirdi. (Huzeyfe ATICI)



            KÖR KURŞUN ŞOKU
            Şanlıurfa'da İ.C.'nin sırtına, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalar isabet etti. Vatandaş, yaralandığından habersiz bindiği otobüste kanlar içinde yere yığıldı. Yolcular, şaşkınlık içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İ.C, hastaneye kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı. (Mehmet YILDIRIM)



            KÜRESEL AKTÖR VURGUSU
            İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Türkiye'yi ziyaret etti. Başkan Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la bir araya geldi. Dün, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamalarda önemli mesajlar verdi. Türkiye'yi ekonomik alanda, savunma alanında ve tüm bölgenin istikrarını sağlamada ilişkilerini geliştirebileceği küresel bir aktör olarak gördüğünü söyledi. "Savunma alanında yeniden kurduğumuz ilişkilerimiz, Orta Doğu'nun istikrar ve güvenliğine katkı sağlayacaktır" dedi. (Betül USTA)



            BAY'KUŞ'!
            Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, 44 milyar dolara Twitter'ı satın aldı. İlk iş olarak da şirketin CEO'su Parag Agrawal ve CFO Ned Segal'ın da bulunduğu 4 üst düzey yöneticiyi görevden uzaklaştırdı. Musk'ın ilerleyen günlerde ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Twitter yasağını kaldıracağı iddiası ortaya atıldı. Trump ise dün satın almayla ilgili "Twitter artık emin ellerde" mesajını paylaştı. Daha önce şirkette yüzde 9.2 hissesi olan Musk, Twitter'ın tamamını satın almak istemişti. Nisan ayında iki taraf da anlaşmaya varmıştı. Ancak Musk, sahte hesapların sayısı hakkında yeterli bilgi verilmediği için anlaşmasının askıya alındığını açıklamıştı! Bunun üzerine Twitter yönetimi konuyu yargıya taşımıştı.



                BİR TALİHLİYE 287 BİN LİRA
                10 BİLEN bir kişi, 287 bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 370'er lira, 8 bilenler 250'şer, 7 bilenler 48'er, 6 bilenler 8'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.

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                Eren Holding
                Haberler Yaşam Çifte mutluluk! İki çift yumurta ikizi aynı üniversitedeki tıp bölümünü kazandı
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