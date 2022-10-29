Çifte mutluluk! İki çift yumurta ikizi aynı üniversitedeki tıp bölümünü kazandı

Çifte mutluluk herkesi imrendirdi. Tek yumurta ikizi Yaren ve Ceren Yıldırım ile çift yumurta ikizi Mehmet Emirhan ve Bekir Oğuzhan Akbulut (18), Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşti. Rize'de yaşayan Yaren ve Ceren ile Elazığlı Mehmet ve Bekir Oğuzhan, üniversite sınavında ilk 5 bine girdiklerini söyledi. Yaren, "Birlikte tıp okumak çocukluk hayalimizdi. Sınavda güzel puan yapınca da buraya geldik" dedi. Ceren ise kadın doğum uzmanı olmayı hedeflediklerini söyledi. Akbulut kardeşler de düşüncelerini şöyle dile getirdi: Derslere beraber çalıştık. Çocukluğumuzdan itibaren kalp damar cerrahisi düşüncemiz vardı. O hedefe doğru ilerliyoruz. Beraber keşfedip, beraber öğreniyoruz.