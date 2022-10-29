Çifte mutluluk! İki çift yumurta ikizi aynı üniversitedeki tıp bölümünü kazandı

Çifte mutluluk herkesi imrendirdi. Tek yumurta ikizi Yaren ve Ceren Yıldırım ile çift yumurta ikizi Mehmet Emirhan ve Bekir Oğuzhan Akbulut (18), Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşti. Rize'de yaşayan Yaren ve Ceren ile Elazığlı Mehmet ve Bekir Oğuzhan, üniversite sınavında ilk 5 bine girdiklerini söyledi. Yaren, "Birlikte tıp okumak çocukluk hayalimizdi. Sınavda güzel puan yapınca da buraya geldik" dedi. Ceren ise kadın doğum uzmanı olmayı hedeflediklerini söyledi. Akbulut kardeşler de düşüncelerini şöyle dile getirdi: Derslere beraber çalıştık. Çocukluğumuzdan itibaren kalp damar cerrahisi düşüncemiz vardı. O hedefe doğru ilerliyoruz. Beraber keşfedip, beraber öğreniyoruz.
'BİR'Y'O'LOJİ
Osmaniye'de Gökay Doğan Gök'e 5 yaşındayken otizm teşhisi konuldu. Tedavisine başlanan Gök, o dönem annesinin aldığı oyuncak mikroskoptan ilham alıp araştırma yapmaya koyuldu. Otizmli olmasına rağmen engelleri aşıp üniversiteli oldu. Çok sevdiği biyoloji bölümünü kazanınca sevinçten havalara uçtu. Gök, "Çocuklar eğer kabullenilmezse tedavi sekteye uğrar. Çocuk diğer insanlarla kaynaşsın. Bunlar olmazsa otizm tedavisi bir şeye yaramaz" diye konuştu.
KORKUNÇ 'HAV'ADİS
Sokak köpeklerinin neden olduğu vahşetin sonu gelmedi. Korkunç olayın adresi bu kez Nevşehir'di. Üniversite öğrencisi Kübra Nayman (20), okula giderken başıboş köpeklerin saldırısı sonucu ölümle burun buruna geldi! Vücuduna yüzlerce dikiş atılan Nayman, "Köpeklerden birisi havlamaya başlayınca hepsi birden saldırdı. 15 tanesi üzerime doğru geldi. Kafamda, sırtımda, bacaklarımda ve kolumda yaralar var" dedi.