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    • Yaşam
    • 28.10.2022 15:42
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    • 28.10.2022 15:42
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    Sivas'taki Kılıçkaya Barajı'nda patlama: 1 ölü, 3 ağır yaralı

    Son dakika haberine göre Sivas Suşehri'nde bulunan Kılıçkaya Barajı'nın trafo merkezinde patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise ağır yaralandı.

    Kılıçkaya Barajı’nda patlama: 1 ölü, 3 ağır yaralı

    Sivas'ın Suşehri ilçesi Kılıçkaya Barajında bulunan trafo merkezinde meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Suşehri İlçesi'nde bulunan Kılıçkaya Barajındaki trafo merkezinde meydana geldi. Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılardan birinin trafo merkezinde mahsur kaldığı, yaralıyı kurtarmak için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Sivas'taki Kılıçkaya Barajı'nda patlama: 1 ölü, 3 ağır yaralı
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