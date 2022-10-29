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    CHP'li Çanakkale Büyükşehir Belediyesi'nin görevlisi, milli sporcu Derya Can Göçen'in eşi dalgıç Tayfun Göçen'in burnunu kırdı! Yetmedi bir de görevden alındı

    Serbest dalış rekortmeni Derya Can Göçen’in antrenör eşi Tayfun Göçen, çalıştığı Çanakkale Büyükşehir Belediyesi’nde görevliyle tartıştı. Önce yüzüne yumruk yiyerek burnu kırıldı. Ardından ise görevinden alındı.

    ’Yüz’üstü kaldı!

    Serbest dalış alanında 5 dünya rekoru ve 40'tan fazla Türkiye rekoru olan Derya Can Göçen'in antrenörlüğünü de yapan dalgıç eşi Tayfun Göçen, kabus yaşadı.



    İşletmeciliğini CHP'li Çanakkale Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yat limanının işlerini yaptığı sırada marinada kalan R.Ö. ile teknelerin bağlanması konusunda tartıştı. 8 senedir dalgıç olarak görev yapan Göçen, tartışma sırasında R.Ö. alkolün de etkisiyle Göçen'e yumruk attı. Dalgıcın burnu kırıldı. Kavgayı araya girenler ayırdı. 14 gün rapor alan Göçen, olayla ilgili şikayetçi oldu. R.Ö, hakkında kasten adam yaralamak suçundan dava açıldı.



    BELEDİYENİN TEK DALGIÇ KADROSU
    Tedavisinin tamamlanmasının ardından görevinin başına dönmek isteyen Tayfun Göçen, marinaya gittiğinde dalgıçlık kadrosundan çıkartılarak Ulaştırma Hizmetleri emrinde Kent Kart Basım Merkezi'nde görevlendirildiğini öğrendi.



        Özür beklerken görevinden olan Göçen, Belediye'ye dava açtı. Derya Can Göçen, eşinin görevden alınmasına tepki gösterdi: Çanakkale'nin tek dalgıç kadrosu ve devlet memuru. Ama şu an kart basımına verildi. Dava açtık.



        Eşinin görev yerinin değiştirilmesine isyan eden ünlü yüzücü Derya Can Göçen, "Kendi düzenlerinin dışına çıkılınca her şeye engel oluyor ya da mobbing uyguluyorlar" diye konuştu.

        Tayfun Göçen, 2 yıl önce Bozcaada'dan bot ile Çanakkale'ye dönerken akıntıya kapılıp kaybolmuştu. 12 saat sonra ise bulunmuştu. (Ümit Erkan DEMİRCAN)

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        Eren Holding
        Haberler Yaşam CHP'li Çanakkale Büyükşehir Belediyesi'nin görevlisi, milli sporcu Derya Can Göçen'in eşi dalgıç Tayfun Göçen'in burnunu kırdı! Yetmedi bir de görevden alındı
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