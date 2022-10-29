CHP'li Çanakkale Büyükşehir Belediyesi'nin görevlisi, milli sporcu Derya Can Göçen'in eşi dalgıç Tayfun Göçen'in burnunu kırdı! Yetmedi bir de görevden alındı

Serbest dalış alanında 5 dünya rekoru ve 40'tan fazla Türkiye rekoru olan Derya Can Göçen'in antrenörlüğünü de yapan dalgıç eşi Tayfun Göçen, kabus yaşadı.
İşletmeciliğini CHP'li Çanakkale Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yat limanının işlerini yaptığı sırada marinada kalan R.Ö. ile teknelerin bağlanması konusunda tartıştı. 8 senedir dalgıç olarak görev yapan Göçen, tartışma sırasında R.Ö. alkolün de etkisiyle Göçen'e yumruk attı. Dalgıcın burnu kırıldı. Kavgayı araya girenler ayırdı. 14 gün rapor alan Göçen, olayla ilgili şikayetçi oldu. R.Ö, hakkında kasten adam yaralamak suçundan dava açıldı.
BELEDİYENİN TEK DALGIÇ KADROSU
Tedavisinin tamamlanmasının ardından görevinin başına dönmek isteyen Tayfun Göçen, marinaya gittiğinde dalgıçlık kadrosundan çıkartılarak Ulaştırma Hizmetleri emrinde Kent Kart Basım Merkezi'nde görevlendirildiğini öğrendi.