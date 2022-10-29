CHP'li Çanakkale Büyükşehir Belediyesi'nin görevlisi, milli sporcu Derya Can Göçen'in eşi dalgıç Tayfun Göçen'in burnunu kırdı! Yetmedi bir de görevden alındı





Eşinin görev yerinin değiştirilmesine isyan eden ünlü yüzücü Derya Can Göçen, "Kendi düzenlerinin dışına çıkılınca her şeye engel oluyor ya da mobbing uyguluyorlar" diye konuştu.



Tayfun Göçen, 2 yıl önce Bozcaada'dan bot ile Çanakkale'ye dönerken akıntıya kapılıp kaybolmuştu. 12 saat sonra ise bulunmuştu. (Ümit Erkan DEMİRCAN)

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