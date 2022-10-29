29 EKİM KARGOLAR AÇIK MI

28 Ekim Cuma günü kamu daireleri hizmetlerini yarım gün olarak yapacak. Öte yandan kurumsal firmalar başta olmak üzere pek çok özel sektör firması, 28 Ekim tarihinde yarım gün mesai yapacak. Cumartesi gününe denk gelen 29 Ekim tarihinde de kamu daireleri normal şartlarda da olduğu gibi çalışmalarını yapmayacak.