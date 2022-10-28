Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan minibüsün şoförü: Şaka sandım

"ŞAKA SANDIM"

Minibüs şoförü Ali Burak K., basın mensuplarının "Polisten neden kaçtın?" sorusu üzerine polis takibini şaka zannettiğini belirterek "Korktum kaçtım. Dün de minibüsün sahibi yolda gördü beni. Gaza bastı sağımdan, solumdan takip etti. Ben onların polis olduğunu anlamadım. Polisleri şaka yapan arkadaşım sandım.